Володин обвинил Киев в попытке втянуть США и ЕС в большую войну

Накануне газета Politico писала, что Украина на фоне продвижения российской армии в Харьковской области требует от США разрешить ударить по территории России американским оружием. Для этого в Вашингтон прибыла группа украинских чиновников. Однако, по данным издания, политика Белого дома не изменилась, и поставляемое оружие, по мнению американской стороны, предназначено только «для обороны, а не для наступательных операций на территории России». Это означает его использование только на тех территориях, которые США считает украинскими. Комментируя эту публикацию, госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что США позволяют Украине самой решать, как ей вести боевые действия, но не стимулируют страну к ударам поставляемым оружием за пределами своей территории.