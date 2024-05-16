Путин пошутил, что чувствует себя в Китае как дома

Российский президент во время выступления с речью на концерте в честь 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР произнес несколько длинных фраз, не дав переводчику с русского на китайский во время паузы перевести речь. «Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику. Чувствую просто себя здесь как дома, поэтому решил, что здесь все по-русски понимают», — пошутил Путин (цитата по ТАСС).