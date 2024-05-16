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Путин пошутил, что чувствует себя в Китае как дома

Президент РФ Владимир Путин во время государственного визита в Китай извинился перед переводчиком за долгую речь без остановок. Он объяснил это тем, что почувствовал себя в Пекине как дома.

Российский президент во время выступления с речью на концерте в честь 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР произнес несколько длинных фраз, не дав переводчику с русского на китайский во время паузы перевести речь. «Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику. Чувствую просто себя здесь как дома, поэтому решил, что здесь все по-русски понимают», — пошутил Путин (цитата по ТАСС).

Официальный государственный визит российского президента в КНР продлится с 16 по 17 мая. В делегацию входят министр обороны Андрей Белоусов, глава МИДа Сергей Лавров, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков. Сегодня, 16 мая, состоялись переговоры в узком и расширенном составах.

Путин Владимир