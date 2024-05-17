Путин: Харбинский университет бережно относится к традициям сотрудничества с РФ

«Харбинский университет бережно хранит традиции сотрудничества с нашей страной и поддерживает плодотворные партнерские отношения с крупнейшими российскими научными и образовательными учреждениями, такими как Российская академия наук, ее дальневосточное отделение, Московский государственный университет имени Ломоносова, Московский авиационный институт, Дальневосточный федеральный университет, Тихоокеанский государственный университет», — сказал президент.
В своем выступлении российский лидер отметил, что Москва и Пекин многое могут сделать, объединяя усилия в высокотехнологичных областях. По его словам, в ближайших планах научного сотрудничества много прорывных мегапроектов, которые по своему масштабу «в одиночку не под силу ни одной из стран мира».
«При активном содействии китайских партнеров в подмосковной городе Дубна на базе объединенного института ядерных исследований России строится уникальный ускорительный комплекс NICA. Абсолютно уверен, эксперименты и опыты на этом коллайдере позволят совершить открытия поистине мирового уровня», — подчеркнул глава государства.
Он также рассказал, что Санкт-Петербургский государственный университет совместно с Харбинским политехом откроют образовательный центр, который станет одним из флагманов сотрудничества России и Китая в сферах образования и науки. В образовательном центре более полутора тысяч российских и китайских студентов будут вместе осваивать углубленные программы по математике, физике, химии, другим дисциплинам.
Кроме того, ученые России и Китая вместе работают над над техническими решениями, которые позволят радикально уменьшить углеродные выбросы, сообщил Путин.
Перед выступлением главе государства рассказали об истории университета и его достижениях. Российский президент оставил запись в книге почетных гостей.
Частью экспозиции в Харбинском политехническом университете стали архивные фотографии и документы, рассказывающие об истории вуза. Кроме того, на выставке представлены разработки для разных отраслей и областей экономики.