Путин: Харбинский университет бережно относится к традициям сотрудничества с РФ

В своем выступлении российский лидер отметил, что Москва и Пекин многое могут сделать, объединяя усилия в высокотехнологичных областях. По его словам, в ближайших планах научного сотрудничества много прорывных мегапроектов, которые по своему масштабу «в одиночку не под силу ни одной из стран мира».