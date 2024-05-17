Президент ЮАР отказался участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

В середине апреля агентство Bloomberg передавало, что неясно, сколько лидеров государств будут присутствовать на встрече. Ключевым спорным моментом является вопрос участия Китая, что будет иметь решающее значение для Швейцарии в «обеспечении доверия» к инициативе, отмечали источники агентства. Politico писало, что Пекин стремится убедить европейские страны позволить России принять участие в обсуждениях мирного урегулирования конфликта с Украиной, в частности в Швейцарии.