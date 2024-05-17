МИД назвал «разбоем» решение Эстонии по российским активам

После начала Россией военной операции на Украине Европейский союз и страны G7 заморозили около $280 млрд российских активов — это средства и ценные бумаги российского Центробанка. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Минфин России в 2022 году оценивал эту сумму примерно в $300 млрд. В Эстонии ранее отчитывались о заморозке порядка €30 млн российских активов.