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Крым предъявит Украине счет за ущерб от обстрелов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости. В Крыму приступят к оценке ущерба, нанесенного полуострову обстрелами со стороны Украины, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: © РИА Новости

«Наша принципиальная позиция — получить от государства Украина компенсацию за все, что они натворили в Крыму. Сумма ущерба от террористических атак, которым сейчас подвергается Крым, как и прочие наши потери от террористической деятельности киевского режима, обязательно будут предъявлены Украине, что бы от неё не осталось в итоге, к оплате», — сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, систематическими попытками атаковать полуостров, киевские власти лишь укрепляют уверенность в том, что установка по взысканию ущерба абсолютно верна.

«И не сомневаюсь: у нас найдутся аргументы для того, чтобы этот счет был оплачен», — подчеркнул глава парламента.