Крым предъявит Украине счет за ущерб от обстрелов

«Наша принципиальная позиция — получить от государства Украина компенсацию за все, что они натворили в Крыму. Сумма ущерба от террористических атак, которым сейчас подвергается Крым, как и прочие наши потери от террористической деятельности киевского режима, обязательно будут предъявлены Украине, что бы от неё не осталось в итоге, к оплате», — сказал Константинов РИА Новости.