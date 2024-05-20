Крым предъявит Украине счет за ущерб от обстрелов

«Наша принципиальная позиция — получить от государства Украина компенсацию за все, что они натворили в Крыму. Сумма ущерба от террористических атак, которым сейчас подвергается Крым, как и прочие наши потери от террористической деятельности киевского режима, обязательно будут предъявлены Украине, что бы от неё не осталось в итоге, к оплате», — сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, систематическими попытками атаковать полуостров, киевские власти лишь укрепляют уверенность в том, что установка по взысканию ущерба абсолютно верна.
«И не сомневаюсь: у нас найдутся аргументы для того, чтобы этот счет был оплачен», — подчеркнул глава парламента.