Что гибель Эбрахима Раиси значит для политической системы Ирана

Обозреватель The Atlantic и старший преподаватель истории и политологии в Университете Клемсона Араш Азиз утверждает, что смерть Раиси может пошатнуть баланс сил в Исламской Республике, а одним из наиболее вероятных преемников Раиси на президентском посту станет спикер парламента Галибаф. В годы ирано-иракской войны он был командиром Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и до сих пор поддерживает тесные связи с его руководством. Политик также неоднократно баллотировался на президентских выборах — в 2005, 2013 и 2017 годах, но уступил Ахмадинежаду и Хасану Рухани. При этом Галифаб «скорее технократ, чем идеолог», характеризует его Азиз.