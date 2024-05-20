Правительство Ирана выступило с заявлением после гибели президента

Правительство Ирана выступило с заявлением в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и других находившихся на борту потерпевшего крушение вертолета. Кабинет министров выразил соболезнования в связи с произошедшим и подчеркнул, что сбоев в управлении страной не будет.
«Трудолюбивый и неутомимый президент иранского народа, который ничего не делал, кроме как служил великому народу Ирана на пути к развитию и прогрессу страны, сдержал свое обещание и пожертвовал своей жизнью ради нации», — говорится в заявлении (цитата по Mehr).
После Исламской революции 1978−79 годов в Иране основная власть принадлежит духовному лидеру, президент является вторым лицом в государстве, выполняя роль главы исполнительной власти. При этом правительство подотчетно духовному лидеру и меджлису (Исламский консультативный совет).
Верховным лидером Ирана с 1989 года является аятолла Али Хаменеи. Раиси был президентом с 2021 года. Согласно ст. 131 Конституции Ирана, обязанности президента перейдут к первому заместителю. Эту должность с 2021 года занимает Мохаммед Мохбер. В течение 50 дней должны пройти новые выборы главы государства.
Вертолет иранского президента потерпел крушение 19 мая в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана, когда Раиси и другие члены иранской делегации возвращались после церемонии открытия плотины на границе с Азербайджаном. Раиси также встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Всего делегацию перевозили три вертолета, два благополучно приземлились.
На борту потерпевшего крушение воздушного судна находились также глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, глава подразделения охраны президента Сейед Мехди Мусави, пилот, второй пилот и технический офицер. Все они погибли.
Поиски вертолета продолжались более десяти часов. Поискам мешали плохие погодные условия — дождь и туман, доступ к месту крушения в районе села Ози осложнялся бездорожьем. Около 3:30 мск беспилотник установил точное место крушения, к нему удалось добраться спустя почти три часа. На кадрах с места крушения видно, что вертолет полностью разрушился и выгорел.