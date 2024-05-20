Правительство Ирана выступило с заявлением после гибели президента

«Трудолюбивый и неутомимый президент иранского народа, который ничего не делал, кроме как служил великому народу Ирана на пути к развитию и прогрессу страны, сдержал свое обещание и пожертвовал своей жизнью ради нации», — говорится в заявлении (цитата по Mehr).