Жители освобожденной части Харьковской области получат российские документы

Ганчев также отметил, что сейчас под контролем России находится около 300 квадратных километров области. По его словам, речь идет о 13 населенных пунктах на севере региона, восемь из которых — это территория Харьковского района. Остальные поселки — это Волчанский район и пригород. Глава администрации добавил, что из освобожденных населенных пунктов 85 мирных жителей вывезли в Белгородскую область.