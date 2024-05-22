Эрдоган считает, что мир ждут новые конфликты, если не остановить Израиль в Газе

В качестве примера новых возможных конфликтов он назвал напряженность Израиля с Ираном. «Эскалация конфликта с Ираном была лишь признаком этого. Израильскую администрацию необходимо остановить как можно скорее, пока не началось новое кровопролитие, пока не погибло больше детей и женщин и пока не потеряны надежды человечества. Остановить резню — это первый шаг, виновные в геноциде должны быть привлечены к ответственности», — продолжил Эрдоган.