Эрдоган считает, что мир ждут новые конфликты, если не остановить Израиль в Газе

«Пока западные державы поддерживают [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, резню в Палестине прекратить невозможно. Открыто говорю, что наш мир ждут новые конфликты, если сионистский экспансионизм в Газе будет продолжаться», — сказал Эрдоган.
Президент Турции выразил признательность Норвегии, Испании и Ирландии, которые заявили о намерении признать Палестину 28 мая, и вновь заявил о необходимости привлечения Нетаньяху к ответственности за преступления, совершенные в Газе.
Эрдоган напомнил, что радикальное палестинское движение ХАМАС приняло предложение о прекращении огня в Газе, однако Израиль в ответ занял бескомпромиссную позицию. «Израиль раскрыл свои истинные намерения, атаковав Рафах. Нетаньяху разжигает антисемитизм, чтобы продлить свою политическую жизнь, ставя под угрозу безопасность собственных граждан», — отметил турецкий лидер.
В качестве примера новых возможных конфликтов он назвал напряженность Израиля с Ираном. «Эскалация конфликта с Ираном была лишь признаком этого. Израильскую администрацию необходимо остановить как можно скорее, пока не началось новое кровопролитие, пока не погибло больше детей и женщин и пока не потеряны надежды человечества. Остановить резню — это первый шаг, виновные в геноциде должны быть привлечены к ответственности», — продолжил Эрдоган.
Президент Турции выразил надежду, что рано или поздно будет создано палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. «Мы верим в это всем сердцем. Мы призываем страны, которые не признают Государство Палестина, сделать это без промедления», — заявил Эрдоган.