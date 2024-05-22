Блинкен пообещал Грузии ответные меры на закон об иноагентах

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенным Штатам придется в корне пересмотреть отношения с Грузией, если там вступит в силу закон об иноагентах. Кроме того, глава Управления по координации санкций Госдепа Джим О’Брайен отметил, что Вашингтон может ввести ограничения против Тбилиси, если принятый парламентом проект не изменится, а руководство продолжит нападки на ЕС и других партнеров.