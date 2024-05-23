Норвегия запретит въезд для российских туристов

«Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы», — говорится в документе.
Новые правила вступят в силу 29 мая. Они распространяются и на тех, кто получил визу от других стран Шенгенского соглашения.
Исключение могут сделать для тех, кто приезжает в гости к проживающим в стране близким родственникам, а также на работу или учебу.
«Власти Норвегии внимательно следят за ситуацией на границе и пересечениями границы в погранпункте Стурскуг и готовы принять меры в случае необходимости», — подчеркивается в заявлении.
В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, что сделало получение шенгенских виз более длительным, сложным и дорогим. Кроме того, граничащим с Россией странам разрешили ограничивать въезд россиян на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия закрыли границы для российских туристов.
Норвегия не входит в ЕС, но участвует в Шенгенском соглашении.