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Норвегия запретит въезд для российских туристов

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Норвегия ужесточит ограничения на въезд для россиян, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте норвежского правительства.

Источник: © РИА Новости

«Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы», — говорится в документе.

Новые правила вступят в силу 29 мая. Они распространяются и на тех, кто получил визу от других стран Шенгенского соглашения.

Исключение могут сделать для тех, кто приезжает в гости к проживающим в стране близким родственникам, а также на работу или учебу.

«Власти Норвегии внимательно следят за ситуацией на границе и пересечениями границы в погранпункте Стурскуг и готовы принять меры в случае необходимости», — подчеркивается в заявлении.

В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, что сделало получение шенгенских виз более длительным, сложным и дорогим. Кроме того, граничащим с Россией странам разрешили ограничивать въезд россиян на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия закрыли границы для российских туристов.

Норвегия не входит в ЕС, но участвует в Шенгенском соглашении.

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