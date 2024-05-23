Китай ответил Британии на обвинения в поставках России оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц также называл заявления о достижении Москвой и Киевом мирного соглашения «ерундой» и говорил, что переговоры прервались потому, что Россия передислоцировала войска и начала наступление на востоке, а также из-за событий в Буче в Киевской области. В начале апреля 2022 года, после отхода оттуда российских войск, западные СМИ опубликовали фотографии, на которых, как утверждалось, были тела мирных жителей. Москва назвала это провокацией и обещала провести собственное расследование.