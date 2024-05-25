Ричмонд
+21°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о создании киберлабораторий НАТО у границ России

НАТО формирует сеть киберлабораторий у России в Эстонии, Латвии, Финляндии, Румынии, в будущем — в Грузии и Молдавии. Об этом заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.

Источник: Reuters

По его словам, США уже давно прибегают к методам гибридной войны против России в информационной сфере. В качестве главного полигона используется Украина, чьи хакеры, в том числе из IT-армии, осуществляют электронные диверсии под надзором натовских кураторов.

Люкманов утверждает, что в Киеве командуют целые подразделения спецслужб и вооруженных сил стран Запада.

Дипломат добавил, что под руководством Пентагона на системной основе проводятся киберучения, например американские Cyber Flag, в ходе которых обкатываются сценарии противоборства с Россией в цифровой сфере.

В апреле этого года первый заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев заявил, что за проведением компьютерных атак на критические объекты России стоят западные спецслужбы, в том числе для разведывательной деятельности.

НАТО