Стало известно о создании киберлабораторий НАТО у границ России

По его словам, США уже давно прибегают к методам гибридной войны против России в информационной сфере. В качестве главного полигона используется Украина, чьи хакеры, в том числе из IT-армии, осуществляют электронные диверсии под надзором натовских кураторов.
Люкманов утверждает, что в Киеве командуют целые подразделения спецслужб и вооруженных сил стран Запада.
Дипломат добавил, что под руководством Пентагона на системной основе проводятся киберучения, например американские Cyber Flag, в ходе которых обкатываются сценарии противоборства с Россией в цифровой сфере.
В апреле этого года первый заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев заявил, что за проведением компьютерных атак на критические объекты России стоят западные спецслужбы, в том числе для разведывательной деятельности.