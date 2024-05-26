Лавров: разговоры в США о возможности ударов ВСУ по России похожи на агонию

«Как я понимаю, эти разговоры отражают в определенном смысле безысходность и понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. Это похоже на агонию», — отметил дипломат в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Фрагмент видео выложил журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.
Министр также полагает, что Запад не сможет незаметно пересечь последнюю грань в отношении России.
По словам Лаврова, после распада СССР Запад ставил целью уничтожение всего русского на Украине — начиная от языка, и заканчивая своим влиянием на этой территории.
"Там же планировалось создание военных баз и на земле, и на Азовском море, и, конечно на Крым они смотрели с большими претензиями, — отметил глава МИД России.
Однако в итоге, как часто бывает с западными стратегами, они получили обратный результат. На эти попытки российский народ сплотился, «как всегда бывает, когда “будят русского медведя”, отметил министр.
Удары по российским целям
Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью газете Guardian заявил о том, что Вашингтон пригрозил Москве «уничтожением» российского контингента в зоне СВО в случае, если Россия применит на Украине ядерное оружие.
Как заявил по этому поводу зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Польша должна понимать, что удар американцев по российским целям означает начало мировой войны. А учитывая желание властей Польши разместить тактическое ядерное оружие, о котором заявлял президент страны Анджей Дуда, «Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла».