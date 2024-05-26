Лавров: разговоры в США о возможности ударов ВСУ по России похожи на агонию

«Как я понимаю, эти разговоры отражают в определенном смысле безысходность и понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. Это похоже на агонию», — отметил дипломат в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».