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Италия против использования ВСУ оружия НАТО для ударов по России

Италия запрещает использование своего вооружения, отправляемого в Украину, для атак на Россию, подтвердил министр иностранных дел и вице-премьер Антонио Таяни.

Источник: Соцсети

Наше оружие не может использоваться вне территории Украины, поскольку этого не позволяет наша конституция. Мы не в состоянии войны с Россией, мы лишь защищаем свободу Украины.

Антонио Таяни
министр иностранных дел и вице-премьер Италии (цитата по «Ведомостям»)

Таяни добавил, что Италия не планирует направлять своих военных на Украину, однако продолжит оказывать поддержку через экономические и военные меры.

27 мая заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини также отверг призывы генсека НАТО расширить поставки оружия на Украину и заявил, что никто не может заставить отправить итальянских солдат на Украину, писали «Ведомости» со ссылкой на Sky News.

НАТО не может заставить нас убивать в России, как и никто не может заставить нас отправить итальянских солдат воевать или умирать на Украине. Если они хотят воевать на Украине, пусть туда едут Столтенберг, Эммануэль Макрон и все подрывники.

Маттео Сальвини
заместитель премьер-министра Италии

Сальвини описал предположение, что вооружения, отправленные на Украину, «могут направляться для убийств за пределами Украины как “безумие” и “криминогенную позицию”. Итальянский вице-премьер высказывался в пользу отставки Йенса Стотенберга, призывашего разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по России.

Диана Тачаева