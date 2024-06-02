Облизбирком: выборы губернатора будут проходить в течение 3 дней

«В сентябре состоится голосование на выборах высшего должностного лица, а также в регионе пройдут муниципальные выборы. В Озерском, Светловском и Янтарном округах состоятся основные выборы депутатов окружных Советов. В Балтийском, Гвардейском, Ладушкинском, Полесском и Правдинском — дополнительные выборы депутатов. Всего избирателям 8 муниципалитетов предстоит избрать 46 депутатов окружных Советов», — сообщили в облизбиркоме.