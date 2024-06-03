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Андрей Бочаров встретился с руководством регионального погрануправления ФСБ

3 июня глава региона провел рабочую встречу с начальником Пограничного управления ФСБ по Волгоградской области полковником Александром Маячкиным. Стороны обсудили сотрудничество в реализации государственной пограничной политики в регионе.

Источник: администрация Волгоградской области

Нового руководителя Пограничного управления ФСБ по Волгоградской области полковника Александра Маячкина представил начальник управления кадров Пограничной службы ФСБ России полковник Александр Чесноков, сообщает пресс-служба губернатора.

Глава региона назвал конструктивным взаимодействие, которое сложилось с региональным погрануправлением, поблагодарил полковника Вадима Синицына за профессиональное отношение к решению задач. Андрей Бочаров выразил готовность оказывать погрануправлению необходимую поддержку.

Эффективность совместной работы обеспечивает в том числе деятельность Координационного совета по пограничным вопросам в Волгоградской области, созданного в 2020 году. Александр Чесноков отметил роль жителей и органов власти приграничных территорий в обеспечении безопасности территорий.