Андрей Бочаров встретился с руководством регионального погрануправления ФСБ

Эффективность совместной работы обеспечивает в том числе деятельность Координационного совета по пограничным вопросам в Волгоградской области, созданного в 2020 году. Александр Чесноков отметил роль жителей и органов власти приграничных территорий в обеспечении безопасности территорий.