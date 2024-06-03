Андрей Бочаров встретился с руководством регионального погрануправления ФСБ

Нового руководителя Пограничного управления ФСБ по Волгоградской области полковника Александра Маячкина представил начальник управления кадров Пограничной службы ФСБ России полковник Александр Чесноков, сообщает пресс-служба губернатора.
Глава региона назвал конструктивным взаимодействие, которое сложилось с региональным погрануправлением, поблагодарил полковника Вадима Синицына за профессиональное отношение к решению задач. Андрей Бочаров выразил готовность оказывать погрануправлению необходимую поддержку.
Эффективность совместной работы обеспечивает в том числе деятельность Координационного совета по пограничным вопросам в Волгоградской области, созданного в 2020 году. Александр Чесноков отметил роль жителей и органов власти приграничных территорий в обеспечении безопасности территорий.