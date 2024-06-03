Захарова посоветовала фонду Клуни вместо оправданий заняться помощью журналистам

31 мая сотрудник Фонда Клуни Анна Нейстат заявила в интервью радиостанции «Голос Америки» (признана в РФ СМИ-иноагентом), что учрежденная Клуни и его женой Амаль Клуни организация «Фонд Клуни за справедливость» хочет добиться от стран ЕС и МУС арестов находящихся за рубежом российских журналистов. По ее словам, фонд намерен ходатайствовать в МУС о возбуждении уголовных дел в отношении российских журналистов, которые освещают события на Украине в пророссийском ключе. Фонд также якобы хотел побудить отдельные страны Евросоюза выписывать закрытые ордера на арест российских журналистов, чтобы держать их в неведении и задерживать при выезде в другие страны.