Санду попросили вернуть гражданство Молдавии экс-главе Румынии Бэсеску

Бэсеску после ухода с поста президента заявил, что сделает все возможное, чтобы приблизить объединение Молдавии с Румынией, для чего создал партию и предложил учредить в составе румынского правительства министерство объединения, которое будет координировать работу государственных учреждений в этом направлении. Он подчеркнул, что объединение двух стран должно стать третьим национальным проектом Румынии после вступления в НАТО и Евросоюз, но признал, что для этого пока не созданы необходимые условия, так как, по данным социологических опросов, против этой идеи выступает более двух третей граждан Молдавии. Призывы к слиянию двух стран чаще озвучивают политики Румынии, где число его сторонников составляет почти 68%. В Кишиневе власти предпочитают не реагировать на предложения о ликвидации молдавской государственности из Бухареста.