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Варшавский суд выдал европейский ордер на арест судьи Шмидта

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Варшавский суд выписал европейский ордер на арест выехавшего в Беларусь судьи Томаша Шмидта, сообщила в понедельник Нацпрокуратура Польши.

Источник: РИА "Новости"

Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт весной 2024 года приехал в Беларусь. Он заявил, что в знак протеста против политики Польши в отношении Минска и Москвы будет просить политубежища в Беларуси.

«(…) по представлению прокурора выдан европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в совершении шпионажа», — цитирует сообщение польской прокуратуры РИА Новости.

Ранее Международная полиция (Интерпол) отказалась объявить Шмидта в международный розыск и внести в свои розыскные базы (так называемый «красный список»). Свой отказ Интерпол объяснил тем, что не занимается розыском лиц, которые преследуются по политическим убеждениям.

В сообщении Интерпола, в частности, говорится, что в соответствии с Уставом организация «не разрешает обработку данных по своим каналам за действия против безопасности государства, которые считаются политическими преступлениями».

Судья Шмидт приехал в Беларусь более месяца назад. Он дал в Минске большую пресс-конференцию, на которой заявил, что публично отказывается от должности судьи варшавского суда и намерен попросить политического убежища в Беларуси.

В Польше на него завели уголовное дело по статье о шпионаже. Польская прокуратура квалифицировала его действия, как участие в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Варшавский суд заочно арестовал Шмидта на три месяца.