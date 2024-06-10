Варшавский суд выдал европейский ордер на арест судьи Шмидта

Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт весной 2024 года приехал в Беларусь. Он заявил, что в знак протеста против политики Польши в отношении Минска и Москвы будет просить политубежища в Беларуси.
«(…) по представлению прокурора выдан европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в совершении шпионажа», — цитирует сообщение польской прокуратуры РИА Новости.
Ранее Международная полиция (Интерпол) отказалась объявить Шмидта в международный розыск и внести в свои розыскные базы (так называемый «красный список»). Свой отказ Интерпол объяснил тем, что не занимается розыском лиц, которые преследуются по политическим убеждениям.
В сообщении Интерпола, в частности, говорится, что в соответствии с Уставом организация «не разрешает обработку данных по своим каналам за действия против безопасности государства, которые считаются политическими преступлениями».
Судья Шмидт приехал в Беларусь более месяца назад. Он дал в Минске большую пресс-конференцию, на которой заявил, что публично отказывается от должности судьи варшавского суда и намерен попросить политического убежища в Беларуси.
В Польше на него завели уголовное дело по статье о шпионаже. Польская прокуратура квалифицировала его действия, как участие в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Варшавский суд заочно арестовал Шмидта на три месяца.