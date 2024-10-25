Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что пишут зарубежные СМИ по итогам саммита БРИКС в Казани

В Казани 24 октября — в День ООН — завершился XVI саммит БРИКС. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита заявил, что он прошел успешно и было принято принципиальное решение о дальнейшем расширении БРИКС.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

The Indian Express

Президент Владимир Путин, подвергшийся остракизму со стороны Запада, может заявить, что успешно провел саммит, в котором с энтузиазмом приняли участие ведущие государства Глобального Юга.

Моди и Си договорились о нормализации китайско-индийских отношений. Лидеры новых участников получили место в привилегированном незападном клубе. Казанская декларация, принятая по итогам саммита, затрагивает практически все важные вопросы.

Arabian Business

Новый мировой порядок ставит Запад в неловкое положение.

В то время как более 30 глав государств собираются на саммит БРИКС в России, следует говорить не об изоляции государства-изгоя, а о появлении новой глобальной коалиции, которая бросает вызов самим основам дипломатической мощи Запада.

The Washington Examiner

Саммит БРИКС в Казани еще больше укрепил сеть влияния Владимира Путина. Если бы Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС, страны-участницы контролировали бы почти половину мировых поставок нефти.

Генсекретарь ООН Гутерриш похвалил саммит за содействие расширению международного сотрудничества по глобальным вопросам.

China Daily

Саммит является маяком надежды для развивающихся стран.

Расширение БРИКС носит не просто символический характер, оно является свидетельством общего стремления стран с формирующейся рыночной экономикой бросить вызов существующему положению вещей и выступить за более справедливое распределение глобальных ресурсов и возможностей.

WSWS

Саммит в Казани привлек особое внимание к глубокому экономическому и геополитическому кризису. Страны БРИКС пытаются найти региональных союзников и уменьшить международную зависимость от доллара США.

Вашингтон и его европейские союзники с возмущением относятся к подобным инициативам. В ходе саммита БРИКС официальные лица США выступили со шквалом угроз в адрес стран БРИКС.

The Canadian Press

На саммите обсуждались вопросы углубления финансового сотрудничества, включая разработку альтернатив платежным системам, в которых доминирует Запад, усилия по урегулированию региональных конфликтов и расширению группы стран БРИКС.

Reuters

Клубу стран с формирующейся рыночной экономикой, возможно, еще далеко до того, чтобы соперничать с МВФ или бросить вызов доминированию доллара.

Но первый саммит с участием новых членов продемонстрировал явные признаки растущего авторитета.

Саммит принес России ряд дипломатических побед: на нем присутствовали генсекретарь ООН Гутерриш и президент страны-члена НАТО Эрдоган.

NPR

Россия доказала, что БРИКС+ является развивающимся глобальным «большинством», гораздо более мощным, чем Запад, и готовым посоперничать с США и их европейскими союзниками на экономическом и политическом фронтах. Казанский чак-чак объединил всех.

Будущее действительно может быть за БРИКС+.
БРИКС
Путин Владимир