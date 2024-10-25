The Indian Express
Моди и Си договорились о нормализации китайско-индийских отношений. Лидеры новых участников получили место в привилегированном незападном клубе. Казанская декларация, принятая по итогам саммита, затрагивает практически все важные вопросы.
Arabian Business
В то время как более 30 глав государств собираются на саммит БРИКС в России, следует говорить не об изоляции государства-изгоя, а о появлении новой глобальной коалиции, которая бросает вызов самим основам дипломатической мощи Запада.
The Washington Examiner
Саммит БРИКС в Казани еще больше укрепил сеть влияния Владимира Путина. Если бы Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС, страны-участницы контролировали бы почти половину мировых поставок нефти.
China Daily
Расширение БРИКС носит не просто символический характер, оно является свидетельством общего стремления стран с формирующейся рыночной экономикой бросить вызов существующему положению вещей и выступить за более справедливое распределение глобальных ресурсов и возможностей.
WSWS
Саммит в Казани привлек особое внимание к глубокому экономическому и геополитическому кризису. Страны БРИКС пытаются найти региональных союзников и уменьшить международную зависимость от доллара США.
The Canadian Press
На саммите обсуждались вопросы углубления финансового сотрудничества, включая разработку альтернатив платежным системам, в которых доминирует Запад, усилия по урегулированию региональных конфликтов и расширению группы стран БРИКС.
Reuters
Клубу стран с формирующейся рыночной экономикой, возможно, еще далеко до того, чтобы соперничать с МВФ или бросить вызов доминированию доллара.
NPR
Россия доказала, что БРИКС+ является развивающимся глобальным «большинством», гораздо более мощным, чем Запад, и готовым посоперничать с США и их европейскими союзниками на экономическом и политическом фронтах. Казанский чак-чак объединил всех.