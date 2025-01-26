«Никому не запрещали въезд в Беларусь — не хотели ехать». Лукашенко сказал о причине отсутствия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Беларуси

— «Приезжайте» — «Вы нас поздно пригласили». А где написано, что мы вас должны пригласить вчера, а не завтра или сегодня? Вы просто не хотели ехать. Значит, не поехали. Чего вы кричите, что мы вас не пригласили? — рассказал он.