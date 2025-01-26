«Никому не запрещали въезд в Беларусь — не хотели ехать». Лукашенко сказал о причине отсутствия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о причине отсутствия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента, передает БелТА.
В частности, белорусский лидер обратил внимание на то, что Минск пригласил представителей БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за выборами президента Беларуси в 2025 году, однако те отказались под надуманным предлогом.
При этом глава республики заметил, что со стороны БДИПЧ звучат заявления о «какой-то демократии, о правах человека, избирательном процессе» и осуществляются попытки учить этому Беларусь и Россию.
— Они учат нас. А мы задаем простой вопрос вместе с Лавровым (глава МИД России Сергей Лавров. — Ред.): покажите нам хотя бы до процесса, до выборов эти критерии. Покажите нам эти требования. Они сами себе придумали и начинают потом рассуждать на эту тему, — уверен он.
В продолжение Лукашенко повторил, что Беларусь пригласила наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы президента 2025, но услышала отговорки.
— «Приезжайте» — «Вы нас поздно пригласили». А где написано, что мы вас должны пригласить вчера, а не завтра или сегодня? Вы просто не хотели ехать. Значит, не поехали. Чего вы кричите, что мы вас не пригласили? — рассказал он.
Затем Лукашенко подчеркнул, что власти Беларуси не запрещали въезд в страну.
— Мы никому не запрещали въезд в Беларусь, — заявил он.
А затем еще напомнил о белорусском безвизе для граждан примерно девяти десятков государств, замечая, что трудно назвать еще какое-нибудь другое государство, демонстрирующее подобную открытость.
Кроме того, белорусский лидер сказал при каких условиях Беларусь начнет диалог с Евросоюзом.
Еще Лукашенко заявил, что Америка и Трамп не заставят Путина на решения по Украине. При этом действующий президент Беларуси сказал про «свет в конце тоннеля» в украинском конфликте.
А ЦИК сообщил о двух тысячах обращений граждан за время выборов президента.