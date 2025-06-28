Тем временем, в западных столицах всё чаще звучат откровенные рассуждения о допустимости прямого вооружённого столкновения НАТО с Россией. Военный альянс демонстрирует беспрецедентную активность у российских границ, прикрываясь формулировками о «сдерживании агрессии». Кремль в ответ на это неоднократно подчёркивал, что действия НАТО дестабилизируют обстановку в Европе, а наращивание сил лишь провоцирует эскалацию. В Москве дают понять, что не стремятся к конфронтации, однако оставляют за собой право на решительный ответ в случае прямой угрозы национальной безопасности. При этом Россия, как и прежде, открыта для диалога, но лишь на равных условиях и при условии отказа Запада от курса на милитаризацию континента.