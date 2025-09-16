Politico: Чехия может свернуть инициативу по поставке артиллерийских снарядов Украине

Как утверждает Бабиш, эта инициатива, в рамках которой с начала года было выпущено 1 млн артиллерийских снарядов, слишком дорого обходится чешским налогоплательщикам и крайне непрозрачна. Лидер ANO считает, что средства, которые сейчас идут на помощь ВСУ, следует потратить на граждан Чехии, говорится в статье.
«Судя по имеющейся у нас информации, речь идет о несоответствующей норме прибыли, низком качестве боеприпасов и сомнительных поставщиках. Именно поэтому этот вопрос следует ставить на уровне НАТО», — заявил заместитель председателя ANO Карел Гавличек.
Как напоминает издание, Прага начала закупку боеприпасов для ВСУ в 2024 году в ответ на задержки поставок снарядов Украине Соединенными Штатами. По словам президента Чехии Петра Павела, тогда у России было «десятикратное преимущество» в артиллерийских боеприпасах, но благодаря чешской инициативе оно сократилось до 2:1 в пользу Москвы.
В прошлом году Чехия, согласно статье, обеспечила поставку 1,5 млн снарядов крупного калибра при финансовой поддержке 14 стран, в этом году она планирует направить Украине 1,8 млн боеприпасов. Причем директор чешского Агентства межгосударственного оборонного сотрудничества Алеш Витечка заявил, что Чехия не может публично раскрывать информацию о типе или цене боеприпасов, а также о том, когда и куда они направляются.
В июньском опросе, проведенном социологическим агентством STEM, был задан вопрос об уровне поддержки Чехией Украины: 49% опрошенных сказали, что Чехия тратит на эти цели слишком много, 29% сочли финансовую помощь Киеву «приемлемой», а 6% респондентов назвали ее недостаточной.
STEM обращает внимание на то, что лишь немногие чехи верят, что Украина победит в конфликте с Россией, и еще меньше чехов верят в его быстрое урегулирование, поэтому они не видят смысла в отправке военной помощи Украине.