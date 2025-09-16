Politico: Чехия может свернуть инициативу по поставке артиллерийских снарядов Украине

В прошлом году Чехия, согласно статье, обеспечила поставку 1,5 млн снарядов крупного калибра при финансовой поддержке 14 стран, в этом году она планирует направить Украине 1,8 млн боеприпасов. Причем директор чешского Агентства межгосударственного оборонного сотрудничества Алеш Витечка заявил, что Чехия не может публично раскрывать информацию о типе или цене боеприпасов, а также о том, когда и куда они направляются.