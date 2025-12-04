В ООН обсудили борьбу с принудительными мерами, большинство стран призывает к отмене санкций

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная Ассамблея ООН 4 декабря провела неформальное пленарное заседание, посвященное Международному дню борьбы с односторонними принудительными мерами, сообщает БЕЛТА.
Венесуэла, выступая от имени Группы друзей в защиту Устава ООН, заметила, что 4 декабря также отмечается очередная годовщина с момента принятия в 1986 году Декларации о праве на развитие. По словам представителя венесуэльской стороны, санкции — это систематические нападки на развитие, что является неотъемлемым правом народов. «Односторонние принудительные меры — это оружие экономической войны, которое может быть столь же смертоносным, как и обычное. Их применению не может быть никакого оправдания», — подчеркнула делегация Венесуэлы.
Страны Группы 77 и Китай (крупнейшая в ООН межправительственная группа развивающихся стран. — Прим. БЕЛТА) напомнили, что отвергают введение односторонних принудительных мер. Государства призвали систему ООН активизировать усилия по устранению последствий санкций, а международное сообщество — отвергнуть все формы одностороннего экономического давления.
«Эти меры среди прочего нарушают принципы суверенитета, невмешательства и многосторонней торговой системы. Они непропорционально затрагивают развивающиеся страны, усугубляя проблему бедности, подрывая оказание социальных услуг и препятствуя нашим коллективным усилиям по достижению ЦУР, — обратил внимание представитель Ирака, выступающий от имени Группы 77 и Китая. — Принимая во внимание участившиеся случаи применения односторонних принудительных мер, особенно в отношении развивающихся стран, мы считаем целесообразным рассмотреть вопрос о назначении специального советника для изучения этого явления и выполнения функций координационного центра в рамках системы Организации Объединенных Наций по вопросам защиты интересов, мониторинга и координации действий по устранению его негативных последствий».
Введение односторонних принудительных мер осудили и страны Африканского союза. «Наша группа призывает все государства, вводящие односторонние принудительные меры, немедленно, полностью и безусловно их снять. Африка остается привержена международному порядку, основанному на правилах, закрепленных в Уставе ООН. Призываем Генеральную Ассамблею изучить все возможности, чтобы положить им конец», — представила свое видение Группа африканских государств.
Представитель Кубы напомнил, что Генеральная Ассамблея ООН неоднократно осуждала применение односторонних принудительных мер. Страны практически единогласно выступали против использования санкций, однако они продолжают вводиться фактически без каких-либо ограничений. «Ущерб от них достиг нескольких миллиардов долларов», — констатировал кубинский дипломат.
Члены Движения неприсоединения обратили внимание, что санкции направлены на то, чтобы помешать государствам осуществлять свое право свободно определять собственные политические, экономические и социальные системы. «Они непропорционально сильно затрагивают людей, находящихся в уязвимом положении, особенно женщин, детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью, — отметили в объединении. — Генеральному секретарю было бы целесообразно рассмотреть вопрос о назначении специального советника по этому вопросу, принимая во внимание постоянно растущие масштабы этого явления и его широкие последствия для всей системы международных отношений».
Канада и Австралия отвергли необходимость Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами. «Санкции не являются карательными по своей сути. Это последние меры, которые направлены на обеспечение подотчетности и создание условий для восстановления стабильности, мира, уважения прав человека, где не работают другие политические инструменты. Общее осуждение таких мер подрывает конструктивный подход», — заявила канадский дипломат.
Такой же позиции придерживается и Европейский союз. Представитель ЕС считает, что «санкции — это важный инструмент поддержания дипломатических усилий, они не являются инструментом принуждения, это мирное средство последнего характера».
Представитель Соединенных Штатов и вовсе заявил об «абсурдности международных дней по случаю таких мелких целей». «США полностью отвергают нарратив односторонних принудительных мер, который создан для того, чтобы дискредитировать санкции как госинструмент», — сказал американский дипломат.
Этот день, по его словам, превращается в театрализованное представление. «То, что здесь происходит, никоем образом не сказывается на суверенном праве Соединенных Штатов вводить санкции против тех стран, против которых их необходимо вводить. Официальные лица ООН не должны вмешиваться в суверенные прерогативы государств-членов. Мы будем использовать санкции для продвижения своих интересов, чтобы наказывать тех, кто их подрывает», — пообещал представитель США.
Иными словами, выходит, что западные блоки ставят себя выше решений ООН и не намерены считаться с мнением большинства.
Международный день борьбы с односторонними принудительными мерами отмечается впервые. Его дата, 4 декабря, была провозглашена в июне 2025 года резолюцией Генассамблеи ООН. Документ был инициирован Группой друзей в защиту Устава ООН при активном участии Беларуси. За резолюцию тогда проголосовало большинство — 116 государств — членов ООН.
Как отметили в МИД Беларуси, провозглашение Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами призвано способствовать укреплению международного сотрудничества и солидарности между государствами в противостоянии санкциям и дополнит прилагаемые усилия, направленные на повышение глобальной осведомленности о негативных последствиях и многочисленных проблемах, возникающих в результате введения в действие и применения таких мер.
«Ежегодное празднование международного дня и обсуждение этой тематики в ООН позволит закрепить в фокусе внимания мирового сообщества задачу скорейшего отказа от применения односторонних принудительных мер, которые отдаляют перспективы реализации Целей устойчивого развития, создают барьеры в международной торговле, подрывают продовольственную безопасность. Беларусь, вошедшая в группу разработчиков резолюции, продолжит последовательную работу с единомышленниками по искоренению практики использования ОПМ в качестве инструмента политического и экономического давления на неугодные страны и по поддержке “диалога, взаимного уважения, понимания, терпимости и многостороннего подхода”, как это указано в резолюции», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. -0-