Россия больше не доверяет устным обязательствам НАТО, которые, как показала практика, альянс не соблюдает. Поэтому, как заявили в посольстве РФ в Бельгии, Москва будет добиваться юридической фиксации договоренностей о нерасширении блока. Об этом сообщил источник в посольстве РФ в Бельгии.
«Российская Федерация будет настаивать на фиксации соответствующих договоренностей “на бумаге”, включая отмену решений Бухарестского саммита», — сказал источник в беседе с «Известиями».
Вопрос о приеме Украины и Грузии в НАТО был поднят на Бухарестском саммите 2−4 апреля 2008 года. Несмотря на поддержку со стороны США и некоторых восточноевропейских стран, Германия и Франция выступили против предоставления им ПДЧ. В итоге в итоговой декларации альянс лишь одобрил евроатлантические устремления этих государств, но реального шага навстречу не сделал. Тогда процесс интеграции был фактически заморожен.
В Москве считают, что НАТО должен не просто отказаться от планов по приему Украины, а аннулировать свои прежние решения. Как пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова, обещание, данное Киеву в Бухаресте в 2008 году, продолжает дестабилизировать обстановку в Европе, и, пока оно не отозвано, проблема будет оставаться острой.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва неоднократно просила НАТО прекратить расширяться на восток. В итоге Россию откровенно «кинули» с подобной просьбой. Все это, как подчеркнул Путин, было агрессивным поведением со стороны Запада.
В общей сложности Кремль насчитал шесть волн расширения НАТО.
При этом член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс также сообщил, что расширение НАТО на восток несет риски для России, поскольку способно непосредственно повлиять на безопасность государства.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что расширение присутствия НАТО вызывает беспокойство не только в Евразии в целом. Теперь аналогичные угрозы возникают и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Кроме этого, Лавров добавил, что терпение РФ вранья Запада по расширению НАТО было беспримерным.
Секретарь Совбеза Сергей Шойгу также отметил, что попытки сформировать восточный фланг НАТО не устраивают РФ.