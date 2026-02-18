В России назвали требование к НАТО о нерасширении: нужна фиксация «на бумаге»

Вопрос о приеме Украины и Грузии в НАТО был поднят на Бухарестском саммите 2−4 апреля 2008 года. Несмотря на поддержку со стороны США и некоторых восточноевропейских стран, Германия и Франция выступили против предоставления им ПДЧ. В итоге в итоговой декларации альянс лишь одобрил евроатлантические устремления этих государств, но реального шага навстречу не сделал. Тогда процесс интеграции был фактически заморожен.