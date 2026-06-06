Американские войска нанесли удары по иранским радарам в Горуке и на острове Кешм

Отмечается, что удары были нанесены после перехвата иранских беспилотников в районе Ормузского пролива.
По данным СЕНТКОМ, целью операции было предотвращение дальнейших атак.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Иран запустил несколько беспилотников в направлении Ормузского пролива.
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