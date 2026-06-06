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Американские войска нанесли удары по иранским радарам в Горуке и на острове Кешм

Американские военные нанесли удары по объектам береговых радиолокационных систем наблюдения Ирана в Горуке и на острове Кешм. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

Американские военные нанесли удары по объектам береговых радиолокационных систем наблюдения Ирана в Горуке и на острове Кешм. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

Отмечается, что удары были нанесены после перехвата иранских беспилотников в районе Ормузского пролива.

По данным СЕНТКОМ, целью операции было предотвращение дальнейших атак.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Иран запустил несколько беспилотников в направлении Ормузского пролива.

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