Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса
Весь 2016 год мы делились с вами новостями из мира науки и космоса, пора подводить итоги. Редакция
Весь 2016 год мы делились с вами новостями из мира науки и космоса, пора подводить итоги. Редакция
Открытие Проксимы Центавра b
Европейская организация астрономических исследований 24 августа подтвердила существование планеты Проксима Центавра b. Она вращается вокруг ближайшей к Земле звезды — красного карлика Проксима Центавра, на расстоянии 4,25 световых лет. Планета предположительно расположена в обитаемой зоне звезды — в условиях, максимальной приближенных к земным.
Ученые из университета Марселя (Франция) провели расчеты, определили предположительный состав недр Проксимы Центавра b и пришли к выводу, что на планете может существовать океан — один из признаков жизни. Астрономам предстоит выяснить радиус новой планеты: это поможет лучше определить условия существования планеты.
Первая модификация генов человека
Ученые из Сычуанского университета (Китай) в ноябре впервые использовали технологию CRISPR-Cas9 для внедрения модифицированных генов в организм человека. Они извлекли клетки пациента, больного раком легкого, и удалили из них генный код синтезаторов белка PD-1. Он не позволял организму реагировать на раковые клетки в полную силу.
Измененные клетки обратно внедрили пациенту. Теперь иммунитет больного более активно борется с болезнью. Это событие можно считать одним из первых шагов к развитию технологий изменений генома человека.
Гравитационные волны
Физики обсерватории LIGO (Laser Interferometric Gravitational Observatory) 11 февраля подтвердили существование гравитационных волн. Они были порождены парой черных дыр в последние доли секунды перед их слиянием. Одна из черных дыр была в 36 раз тяжелее солнца, вторая — в 29 раз, а возникший в результате вращающийся гравитационный объект — в 62 раза. Это явление предсказал Альберт Эйнштейн в теории относительности в 1916 году.
Ценность научного открытия заключается в том, что если установлен факт существования искажений
«Невозможный» двигатель EmDrive
Инженер Роджер Шойер в октябре запатентовал новую модель двигателя EmDrive. Принцип работы его агрегата невозможно объяснить с точки зрения законов сохранения. Основа двигателя — магнетрон, который генерирует микроволны, и резонатор, накапливающий энергию их колебаний. Корпус двигателя представляет собой лежащую на боку воронку — по словам разработчика, такая конструкция позволяет преобразовать излучение в тягу.
В процессе работы агрегата не удалось зафиксировать выбросов фотонов или других частиц, которые бы объяснили появление тяги и выполнение закона сохранения импульса. В лаборатории NASA Eagleworks несколько энтузиастов воссоздали двигатель EmDrive и подтвердили его работоспособность. Ждем полноценного исследования «невозможного» двигателя.
ГМО не приносит вреда?
Генетически модифицированные организмы (ГМО) воспринимаются как нечто опасное и вредное. Особый накал страхам придают маркетологи и производители, которые печатают на упаковках надписи «Без ГМО!» даже в тех продуктах, где вообще не может быть генной модификации.
17 мая завершилось самое масштабное исследование влияния ГМО на организм человека. 50 ученых из различных академий Америки два года изучали 900 научных статей за последние 30 лет. Экспертам не удалось установить связь между ухудшением здоровья и генномодифицированными культурами. Употребление ГМО не вызывает рака, генетических мутаций, ожирения и других болезней.
Зато удалось установить положительный эффект влияния ГМО. Выведен новый сорт риса с повышенным содержанием витаминов, который помог повысить общий уровень здоровья в развивающихся странах.
Интересный факт: в 2015 году в США генномодифицированные культуры составили 99% урожая сахарной свеклы, 94% хлопка и соевых бобов, а также 92% кормовой кукурузы.
Шаг к космическому туризму
Частная компания Virgin Galactic провела первое испытание космолета для туристов VSS Unity. Время полета составило 1 час 20 минут, десять из них корабль находился в открытом полете на орбите, отделившись от носителя.
Это важное событие для космического туризма. В 2014 году разбился предшественник корабля VSS Unity — аппарат SpaceShipTwo.
VSS Unity представили в феврале 2016 года. Аппарат предназначен для доставки 6 туристов на околоземную орбиту до высоты 100 км. Стоимость одного путешествия для пассажира составит 200 тысяч долларов — около 13 млн рублей. Уже 800 человек забронировали билеты. Среди них: певица Леди Гага, актриса Анджелина Джоли и ученый Стивен Хокинг, он заодно придумал название VSS Unity.
Крушение «Скиапарелли»
19 октября в рамках
Установить причину аварии удалось только через месяц. Расследование показало, что «Скиапарелли» разбился
Этот инцидент нельзя назвать неудачным для миссии «ЭкзоМарс». Главная цель «Скиапарелли» — протестировать технологию спуска и посадки на Марс. Специалисты успели получить все нужные данные с бортового компьютера аппарата.
Путешествие к Альфе Центавра с Мильнером и Хокингом
Российский бизнесмен Юрий Мильнер и британский
С Земли наноспутники доставят с помощью лазерных парусов. С их помощью можно достичь скорости в 161 млн км/ч — 20% скорости света. По предварительным расчетам, кораблю понадобится 24 года для полета к Альфе Центавра. К ней отправят сразу несколько тысяч летательных аппаратов.
Обнаружено новое самое большое простое число
Математик Кертис Купер из Центрального университета штата Миссури (США) открыл самое большое простое число, которое делится только на само себя и единицу.
Число = (2 в степени 74207281) - 1, оно состоит из 22 338 618 цифр
Число удалось открыть благодаря проекту GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search). В рамках него любой пользователь интернета может предоставить часть вычислительной мощности своего компьютера для научных вычислений.
Ребенок с тремя родителями
В прошлом году Американский хирург Джон Чан провел сложную операцию по пересадке митохондриальной ДНК
Родители таким образом обезопасили ребенка от синдрома Лея — наследственного заболевания, поражающего центральную неврную систему. В ДНК матери содержались гены, отвечающие за развитие этой болезни. Пересадка ДНК от донора позволило снизить шанс развития заболевания. У ребенка не выявлены его симптомы.
Развитие этой методики позволит снизить риск передачи детям наследственных заболеваний.
Остановка адронного коллайдера
Представитель ЦЕРН Арно Марсолье 29 апреля заявил, что днем ранее работу Большого адронного коллайдера приостановили
Оборудование, включая адронный коллайдер, не пострадало. Но на восстановление работоспособности исследовательского центра ушло несколько дней.
Этот инцидент показывает, что несмотря на степень развития современных технологий и науки, маленькая ошибка или влияние со стороны может вывести все из строя.