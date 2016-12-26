Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса

Открытие Проксимы Центавра b

Европейская организация астрономических исследований 24 августа подтвердила существование планеты Проксима Центавра b. Она вращается вокруг ближайшей к Земле звезды — красного карлика Проксима Центавра, на расстоянии 4,25 световых лет. Планета предположительно расположена в обитаемой зоне звезды — в условиях, максимальной приближенных к земным.

Ученые из университета Марселя (Франция) провели расчеты, определили предположительный состав недр Проксимы Центавра b и пришли к выводу, что на планете может существовать океан — один из признаков жизни. Астрономам предстоит выяснить радиус новой планеты: это поможет лучше определить условия существования планеты.

Первая модификация генов человека

Ученые из Сычуанского университета (Китай) в ноябре впервые использовали технологию CRISPR-Cas9 для внедрения модифицированных генов в организм человека. Они извлекли клетки пациента, больного раком легкого, и удалили из них генный код синтезаторов белка PD-1. Он не позволял организму реагировать на раковые клетки в полную силу.

Измененные клетки обратно внедрили пациенту. Теперь иммунитет больного более активно борется с болезнью. Это событие можно считать одним из первых шагов к развитию технологий изменений генома человека.

Гравитационные волны

Физики обсерватории LIGO (Laser Interferometric Gravitational Observatory) 11 февраля подтвердили существование гравитационных волн. Они были порождены парой черных дыр в последние доли секунды перед их слиянием. Одна из черных дыр была в 36 раз тяжелее солнца, вторая — в 29 раз, а возникший в результате вращающийся гравитационный объект — в 62 раза. Это явление предсказал Альберт Эйнштейн в теории относительности в 1916 году.

Ценность научного открытия заключается в том, что если установлен факт существования искажений пространства-времени, то пока их можно исследовать, а в будущем — управлять ими. В какой-то степени открытие приближает нас к путешествиям во времени, хотя это, конечно, очень далекая перспектива.

«Невозможный» двигатель EmDrive

Инженер Роджер Шойер в октябре запатентовал новую модель двигателя EmDrive. Принцип работы его агрегата невозможно объяснить с точки зрения законов сохранения. Основа двигателя — магнетрон, который генерирует микроволны, и резонатор, накапливающий энергию их колебаний. Корпус двигателя представляет собой лежащую на боку воронку — по словам разработчика, такая конструкция позволяет преобразовать излучение в тягу.

В процессе работы агрегата не удалось зафиксировать выбросов фотонов или других частиц, которые бы объяснили появление тяги и выполнение закона сохранения импульса. В лаборатории NASA Eagleworks несколько энтузиастов воссоздали двигатель EmDrive и подтвердили его работоспособность. Ждем полноценного исследования «невозможного» двигателя.

ГМО не приносит вреда?

Генетически модифицированные организмы (ГМО) воспринимаются как нечто опасное и вредное. Особый накал страхам придают маркетологи и производители, которые печатают на упаковках надписи «Без ГМО!» даже в тех продуктах, где вообще не может быть генной модификации.

17 мая завершилось самое масштабное исследование влияния ГМО на организм человека. 50 ученых из различных академий Америки два года изучали 900 научных статей за последние 30 лет. Экспертам не удалось установить связь между ухудшением здоровья и генномодифицированными культурами. Употребление ГМО не вызывает рака, генетических мутаций, ожирения и других болезней.

Зато удалось установить положительный эффект влияния ГМО. Выведен новый сорт риса с повышенным содержанием витаминов, который помог повысить общий уровень здоровья в развивающихся странах.

Интересный факт: в 2015 году в США генномодифицированные культуры составили 99% урожая сахарной свеклы, 94% хлопка и соевых бобов, а также 92% кормовой кукурузы.

Шаг к космическому туризму

Частная компания Virgin Galactic провела первое испытание космолета для туристов VSS Unity. Время полета составило 1 час 20 минут, десять из них корабль находился в открытом полете на орбите, отделившись от носителя.

Это важное событие для космического туризма. В 2014 году разбился предшественник корабля VSS Unity — аппарат SpaceShipTwo. Из-за ошибки пилота погиб один из летчиков-испытателей.

VSS Unity представили в феврале 2016 года. Аппарат предназначен для доставки 6 туристов на околоземную орбиту до высоты 100 км. Стоимость одного путешествия для пассажира составит 200 тысяч долларов — около 13 млн рублей. Уже 800 человек забронировали билеты. Среди них: певица Леди Гага, актриса Анджелина Джоли и ученый Стивен Хокинг, он заодно придумал название VSS Unity.

Крушение «Скиапарелли»

19 октября в рамках российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016» прошло испытание посадочного модуля «Скиапарелли». При посадке на поверхность Марса специалисты потеряли сигнал с борта аппарата. На следующий день Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило о крушении модуля.

Установить причину аварии удалось только через месяц. Расследование показало, что «Скиапарелли» разбился из-за проблем в программном обеспечении. Датчик измерения скорости вращения объекта вокруг своей оси (IMU) передал на бортовой компьютер неточные данные о высоте полета. Двигатели отключились раньше времени, и модуль разбился.

Этот инцидент нельзя назвать неудачным для миссии «ЭкзоМарс». Главная цель «Скиапарелли» — протестировать технологию спуска и посадки на Марс. Специалисты успели получить все нужные данные с бортового компьютера аппарата.

Путешествие к Альфе Центавра с Мильнером и Хокингом

Российский бизнесмен Юрий Мильнер и британский физик-теоретик Стивен Хокинг создали проект Breakthrough Starshot. Они отправят к звезде Альфа Центавра корабль весом в несколько граммов для поиска следов инопланетной жизни.

С Земли наноспутники доставят с помощью лазерных парусов. С их помощью можно достичь скорости в 161 млн км/ч — 20% скорости света. По предварительным расчетам, кораблю понадобится 24 года для полета к Альфе Центавра. К ней отправят сразу несколько тысяч летательных аппаратов.

Обнаружено новое самое большое простое число

Математик Кертис Купер из Центрального университета штата Миссури (США) открыл самое большое простое число, которое делится только на само себя и единицу.