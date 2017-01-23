В правительстве одобрили увеличение штрафов за непропуск пешеходов

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам, говорится в сообщении на сайте правительства России.

Речь идет о том, чтобы повысить штраф за непропуск пешеходов, велосипедистов или других участников дорожного движения, у которых есть преимущество в движении, до 2500 руб. В настоящее время в действующей редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях установлен штраф в размере 1500 руб.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

Необходимость усиления административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или другим участникам дорожного движения обусловлена высокой степенью общественной опасности таких нарушений, говорится в комментарии правительственной комиссии.

Там указывают, что, по данным МВД, за 2015 год на пешеходных переходах произошло 19 779 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 1233 и ранено 19 576 человек, в то время как за аналогичный период 2014 года — 19 392 происшествия, в результате которых погибло 1236 и ранено 19 194 человека.

Поручение разработать и утвердить стратегию безопасности дорожного движения в Российской Федерации на среднесрочный период было дано президентом Владимиром Путиным. Ранее Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение. Ожидается, что уже скоро документ поступит на рассмотрение депутатов Государственной Думы, которые, скорее всего, его одобрят. И ориентировочно с 1 июля 2017 года новый штраф вступит в силу.