В правительстве одобрили увеличение штрафов за непропуск пешеходов
Максимальный размер штрафа предлагают повысить до 2,5 тыс. рублей.
Максимальный размер штрафа предлагают повысить до 2,5 тыс. рублей.
Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам, говорится в сообщении на сайте правительства России.
Речь идет о том, чтобы повысить штраф за непропуск пешеходов, велосипедистов или других участников дорожного движения, у которых есть преимущество в движении, до 2500 руб. В настоящее время в действующей редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях установлен штраф в размере 1500 руб.
Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.
Необходимость усиления административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или другим участникам дорожного движения обусловлена высокой степенью общественной опасности таких нарушений, говорится в комментарии правительственной комиссии.
Там указывают, что, по данным МВД, за 2015 год на пешеходных переходах произошло 19 779
Поручение разработать и утвердить стратегию безопасности дорожного движения в Российской Федерации на среднесрочный период было дано президентом Владимиром Путиным. Ранее Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение. Ожидается, что уже скоро документ поступит на рассмотрение депутатов Государственной Думы, которые, скорее всего, его одобрят. И ориентировочно с 1 июля 2017 года новый штраф вступит в силу.