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18:36 (мск), источник: Здоровье Mail.Ru

Заграничные путешествия ведут к изменам

Долгое пребывание вдали от дома, в ином культурном контексте, разрушает моральные нормы.

Источник: Здоровье Mail.Ru

Результаты исследования, проведенного в Колумбийском университете (США), были опубликованы в журнале Journal of Personality and Social Psychology.

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Авторы озаглавили свою статью «Темная сторона путешествий за границу». Они провели восемь экспериментов, в которых приняли участие более 2200 человек, находящихся на разных этапах жизненного пути, — старшеклассники, студенты университета, аспиранты, люди среднего возраста.

В ходе одного из экспериментов 215 студентов попросили пройти тестирование — одно до длительной поездки за границу, второе — спустя полгода после приезда на место, а третье — спустя год. Анализ собранных данных показал, что в ходе первого тестирования сжульничали 30% участников, а в ходе второго и третьего — почти половина из них.

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В ходе другого эксперимента более 170 студентов разделили на три группы. Первую группу попросили написать о своих впечатлениях от жизни дома, вторую — от жизни за границей, а контрольная группа должна была описать последний поход в супермаркет. Затем все участники выполняли тестовое задание, в ходе которого у них была возможность обмануть. Оказалось, что те, кто писал о своем заграничном опыте, использовали эту возможность чаще остальных.

«Заграничный опыт повышает гибкость не только ума, но и моральных устоев, заставляя людей нарушать устоявшиеся правила и вести себя аморально. Воздействие разнообразного культурного окружения несколько “сбивает прицел” морального компаса. Это происходит из-за так называемого “морального релятивизма”, то есть уверенности в том, что нравственность — понятие не абсолютное, а относительное», — делают вывод исследователи.

Ранее британские специалисты по психологии отношениий рассказали о глубинных причинах измен.

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