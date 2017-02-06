Заграничные путешествия ведут к изменам

Авторы озаглавили свою статью «Темная сторона путешествий за границу». Они провели восемь экспериментов, в которых приняли участие более 2200 человек, находящихся на разных этапах жизненного пути, — старшеклассники, студенты университета, аспиранты, люди среднего возраста.

В ходе одного из экспериментов 215 студентов попросили пройти тестирование — одно до длительной поездки за границу, второе — спустя полгода после приезда на место, а третье — спустя год. Анализ собранных данных показал, что в ходе первого тестирования сжульничали 30% участников, а в ходе второго и третьего — почти половина из них.