Бессонница успешно лечится с помощью плацебо

Для участия в исследовании были привлечены 30 пациентов с бессонницей. В течение нескольких недель они проходили лечение с помощью экспериментального метода нейронной обратной связи (нейрофидбэка).

В основе этого метода лежит бессознательная тренировка мозга, направленная на перенастройку электрической активности в отдельных регионах и восстановление баланса между разными типами мозговых волн. Для этого электроды, прикрепленные к голове пациента, подсоединяют к компьютеру. Пациент смотрит на экран и, не касаясь руками клавиатуры, играет в простую видеоигру (например, в гонки машинок), выигрыш в которой возможен только в случае «правильного» диапазона мозговых волн. Считается, что помогает мозгу выбирать нужную частоту волн выделяющийся при выигрыше «гормон удовольствия» дофамин.

Участники исследования провели 12 терапевтических сессий, при этом часть пациентов реально пыталась тренировать и перенастраивать мозг, а остальным только казалось, что они это делают, — на экране им показывали имитацию метода.

По завершении эксперимента все участники — и из группы нейрофидбэка, и из группы плацебо — заявили, что стали гораздо лучше спать. При этом метод электроэнцефалографии не смог выявить никаких изменений, которые бы приводили к столь существенному улучшению качества сна. Ученые полагают, что тут сыграли свою роль побочные факторы — уверенность участников в том, что они получают действенную медицинскую помощь, сочувствие и внимание к ним со стороны экспериментаторов, настрой на получение эффекта от лечения.

В итоге исследователи пришли к выводу, что у метода нейрофидбэка нет никаких преимуществ при лечении бессонницы по сравнению с плацебо. Пациенты начали бы себя чувствовать лучше после абсолютно любого курса терапии. Кроме того, отмечают ученые, полученные данные заставляют взять под сомнение эффективность метода нейронной обратной связи в целом.