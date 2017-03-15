А снег идет: зимние пейзажи Нью-Йорка в снимках Instagram

Несмотря на то, что снегопад оказался слабее, чем прогнозировали метеорологи, «Стеллу» уже признали одним из самых сильных снежных штормов, которые были в США в марте. Всего, как ожидается, в Нью-Йорке выпадет около 45 сантиметров осадков. Как с приходом весны изменились городские артерии Большого яблока, смотрите в нашей подборке из Instagram.