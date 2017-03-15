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15:45 (мск)

А снег идет: зимние пейзажи Нью-Йорка в снимках Instagram

Обрушившая во вторник, 14 марта, снежная буря «Стелла» парализовала северо-восток США. Чрезвычайное положение было объявлено в ряде штатов, в том числе, во власти стихии оказался крупнейший город страны — Нью-Йорк.

Несмотря на то, что снегопад оказался слабее, чем прогнозировали метеорологи, «Стеллу» уже признали одним из самых сильных снежных штормов, которые были в США в марте. Всего, как ожидается, в Нью-Йорке выпадет около 45 сантиметров осадков. Как с приходом весны изменились городские артерии Большого яблока, смотрите в нашей подборке из Instagram.

Brooklyn Bridge

Times Square

Wall Street

Central Park

Больше заснеженных штатов США смотрите в фотогалерее проекта «Новости.Mail.Ru».

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