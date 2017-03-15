А снег идет: зимние пейзажи Нью-Йорка в снимках Instagram
Обрушившая во вторник, 14 марта, снежная буря «Стелла» парализовала
Обрушившая во вторник, 14 марта, снежная буря «Стелла» парализовала
Несмотря на то, что снегопад оказался слабее, чем прогнозировали метеорологи, «Стеллу» уже признали одним из самых сильных снежных штормов, которые были в США в марте. Всего, как ожидается, в
Brooklyn Bridge
Times Square
Wall Street
Central Park
Больше заснеженных штатов США смотрите в фотогалерее проекта «Новости.Mail.Ru».