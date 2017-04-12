«Поехали!»: 5 интересных материалов ко Дню космонавтики

10 опасных ситуаций Гагарина: как первому космонавту везло в полете

Рассказываем о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Не волнуйся, это не в тебя, а в меня стреляли»

Дважды Герой Советского Союза, член первого отряда космонавтов, первый человек, вышедший в открытый космос Алексей Леонов рассказывает о расследовании гибели Гагарина и неизвестных деталях покушения на Брежнева.

Источник: РИА "Новости"

Космонавт Сергей Крикалёв: на Луну отправятся и люди, и роботы

О будущем нашей ракетно-космической отрасли рассказал Сергей Крикалёв, космонавт, Герой Советского Союза и Герой России, исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам.

Источник: РИА "Новости"

Тюбики — прошлый век. Как делают еду для космонавтов

Еда для космонавтов должна быть полезной, хорошо усваиваемой и легкой: рассказ о том, как производится еда, которую подают к столу на орбите.

Источник: РИА "Новости"

«Дарю тебе звезду»

Фотогалерея об этапах покорения космоса.