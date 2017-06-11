«Великая страна». Впечатляющие рекорды России
В День России «Новости Mail.Ru» рассказывают о впечатляющих фактах и рекордах: все самое высокое, глубокое и длинное, все самое большое на территории страны — в
В День России «Новости Mail.Ru» рассказывают о впечатляющих фактах и рекордах: все самое высокое, глубокое и длинное, все самое большое на территории страны — в
Самое длинное
Длина государственной границы России в полтора раза больше длины экватора.
Самый большой участок разграничивает Россию и Казахстан (более 7,5 тысяч км), самая короткая граница — между РФ и КНДР (меньше 40 км).
В России находится самая длинная железная дорога в мире — Транссибирская магистраль (9288,2 км). 18 октября 1916 года Москву окончательно соединили с Владивостоком: с того момента из столицы в Приморский край можно добраться на поезде, проходящем исключительно по территории РФ.
Строительство величайших магистралей на необъятной территории рождает рукотворные рекорды на фоне природы. Так в Бурятии в 2003 году появился самый длинный железнодорожный тоннель в России — Северомуйский — длиной 15 343 м. Именно это событие фактически поставило окончательную точку в сооружении другого грандиозного пути —
А самый длинный автодорожный тоннель России (4304 м) — Гимринский — находится в Дагестане и соединяет горные районы с центром республики.
Самый длинный мост России построен в Ульяновске. Мост под названием Президентский (длина 5825 м) соединяет правый и левый берег Волги.
Волга — самая известная российская река, но не самая длинная. По этому параметру пальма первенства принадлежит Лене, все 4400 км которой расположены на территории России.
Самое высокое
Самая высокая рукотворная точка в России (она же лидирует и в Европе) — это небоскреб «Башня Федерация», построенный в комплексе «Москва-Сити». Его высота 374 м.
Самая высокая горная вершина России — Эльбрус — в 15 раз выше «Федерации» — 5642 м.
За пределами же Кавказа высочайшей вершиной России является действующий вулкан Ключевская Сопка на Камчатке.
Звание самого высокого водопада в России отдают Тальниковскому, расположенному в Красноярском крае. Его высота около 600 м, но точные измерения невозможны
Самый высокий «рукотворный водопад» в России — плотина
Стоит отметить и рекорд про «высоту наоборот» — например, самую глубокую станцию метро. С показателем в 86 м ею является «Адмиралтейская» петербургского метрополитена.
Самое большое
Россия — крупнейшая по площади страна мира, почти в два раза превосходящая «ближайших преследователей» — Канаду, Китай и США.
При этом самый большой субъект Российской Федерации — Республика Саха (Якутия) — будь он включен в этот список, занял бы восьмое место. Площадь Якутии превышает суммарную площадь, например, Аргентины и Италии. Или вместе взятых Казахстана и трех КНДР.
Самый большой остров России — Сахалин (76 400 км²) — лишь немногим уступает по площади Чехии (78 866 км²) и превосходит размеры Панамы (75 570 км²).
Самый большой полуостров России — Таймыр — занимает большую площадь, чем такие страны, как Зимбабве, Норвегия, Япония.
Крупнейшее озеро России — Каспийское море — больше Германии: 371 000 км² против 357 022 км²; крупнейшее водохранилище России — Куйбышевское — в шесть раз больше Маврикия.
Расположенный в Красноярском крае Большой Арктический заповедник — крупнейший не только в России, но и в Евразии. Его площадь (41 692 км²) превосходит размер Нидерландов (41 526 км²).
В Западной Сибири находится одно из крупнейших болот мира. Васюганские болота (53 000 км²) — это примерно два Израиля.
В России расположена и самая большая городская площадь Европы. Самарская площадь Куйбышева в 8,5 раз больше римского Колизея.
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» поздравляет всех россиян с Днем России!