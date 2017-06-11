«Великая страна». Впечатляющие рекорды России

Самое длинное Длина государственной границы России в полтора раза больше длины экватора. Самый большой участок разграничивает Россию и Казахстан (более 7,5 тысяч км), самая короткая граница — между РФ и КНДР (меньше 40 км).

Чабан в Республике Алтай, неподалеку от границы с Казахстаном | Источник: РИА "Новости"

В России находится самая длинная железная дорога в мире — Транссибирская магистраль (9288,2 км). 18 октября 1916 года Москву окончательно соединили с Владивостоком: с того момента из столицы в Приморский край можно добраться на поезде, проходящем исключительно по территории РФ.

Транссибирская магистраль в районе Новосибирска | Источник: РИА "Новости"

Строительство величайших магистралей на необъятной территории рождает рукотворные рекорды на фоне природы. Так в Бурятии в 2003 году появился самый длинный железнодорожный тоннель в России — Северомуйский — длиной 15 343 м. Именно это событие фактически поставило окончательную точку в сооружении другого грандиозного пути — Байкало-Амурской магистрали.

Строительство Северомуйского тоннеля, 1984 год | Источник: РИА "Новости"

А самый длинный автодорожный тоннель России (4304 м) — Гимринский — находится в Дагестане и соединяет горные районы с центром республики.

Гимринский автодорожный тоннель | Источник: РИА "Новости"

Самый длинный мост России построен в Ульяновске. Мост под названием Президентский (длина 5825 м) соединяет правый и левый берег Волги.

Президентский мост через Волгу в Ульяновске | Источник: Администрация г. Ульяновска

Волга — самая известная российская река, но не самая длинная. По этому параметру пальма первенства принадлежит Лене, все 4400 км которой расположены на территории России.

Вид на Лену с борта самолета | Источник: РИА "Новости"

Самое высокое Самая высокая рукотворная точка в России (она же лидирует и в Европе) — это небоскреб «Башня Федерация», построенный в комплексе «Москва-Сити». Его высота 374 м.

«Башня Федерация» | Источник: Reuters

Самая высокая горная вершина России — Эльбрус — в 15 раз выше «Федерации» — 5642 м.

Эльбрус | Источник: РИА "Новости"

За пределами же Кавказа высочайшей вершиной России является действующий вулкан Ключевская Сопка на Камчатке.

Вулкан Ключевская Сопка, вид из космоса | Источник: Роскосмос

Звание самого высокого водопада в России отдают Тальниковскому, расположенному в Красноярском крае. Его высота около 600 м, но точные измерения невозможны из-за труднодоступности объекта. А предположительное второе место занимает Кинзелюкский водопад с высотой каскада в 328 метров. Самый высокий «рукотворный водопад» в России — плотина Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Здесь с высоты в 242 метра падают воды Енисея — самой полноводной реки России.

Саяно-Шушенская гидроэлектростанция | Источник: РИА "Новости"

Стоит отметить и рекорд про «высоту наоборот» — например, самую глубокую станцию метро. С показателем в 86 м ею является «Адмиралтейская» петербургского метрополитена.

Станция метро «Адмиралтейская» | Источник: РИА "Новости"

Самое большое Россия — крупнейшая по площади страна мира, почти в два раза превосходящая «ближайших преследователей» — Канаду, Китай и США.

Источник: РИА "Новости"

При этом самый большой субъект Российской Федерации — Республика Саха (Якутия) — будь он включен в этот список, занял бы восьмое место. Площадь Якутии превышает суммарную площадь, например, Аргентины и Италии. Или вместе взятых Казахстана и трех КНДР.

Стадо оленей на пастбищах. Республика Саха (Якутия), 1979 год | Источник: РИА "Новости"

Самый большой остров России — Сахалин (76 400 км²) — лишь немногим уступает по площади Чехии (78 866 км²) и превосходит размеры Панамы (75 570 км²).

Остров Сахалин. Фото с борта МКС | Источник: Роскосмос

Самый большой полуостров России — Таймыр — занимает большую площадь, чем такие страны, как Зимбабве, Норвегия, Япония.

Вид на полуостров Таймыр | Источник: РИА "Новости"

Крупнейшее озеро России — Каспийское море — больше Германии: 371 000 км² против 357 022 км²; крупнейшее водохранилище России — Куйбышевское — в шесть раз больше Маврикия.

Каспийское море у Махачкалы (Дагестан) | Источник: РИА "Новости"

Расположенный в Красноярском крае Большой Арктический заповедник — крупнейший не только в России, но и в Евразии. Его площадь (41 692 км²) превосходит размер Нидерландов (41 526 км²).

Большой Арктический заповедник | Источник: Государственный природный заповедник «Большой Аркт

В Западной Сибири находится одно из крупнейших болот мира. Васюганские болота (53 000 км²) — это примерно два Израиля. В России расположена и самая большая городская площадь Европы. Самарская площадь Куйбышева в 8,5 раз больше римского Колизея.

Площадь Куйбышева, Самара | Источник: РИА "Новости"