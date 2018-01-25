Самый толстый мальчик в мире похудел на 76 килограммов

В возрасте 10 лет Арья весил около 200 килограммов, за что и удостоился титула «самый толстый мальчик в мире».

Он родился с нормальным весом около 3200 граммов, но уже к двум годам его вес начал значительно превышать норму. Арья ел по пять раз в день, причем съедал порции, которыми можно было бы накормить двоих взрослых людей.

Из-за ожирения ребенок не мог вести нормальную жизнь — не был способен самостоятельно двигаться, играть со сверстниками, посещать школу. Целыми днями Арья ел, спал, лежал или сидел в небольшом бассейне, играя в телефон. Родители даже не могли купить ему одежду, которая бы подходила по размеру. Здоровье мальчика также оставляло желать лучшего, он страдал от постоянного чувства усталости и сильной одышки, пишет The Mirror.

В апреле 2017 года Арье была сделана операция по шунтированию желудка, после которой он за три недели похудел почти на 20 килограммов. Мальчика посадили на строгую низкоуглеводную, низкокалорийную диету, он стал есть много свежих овощей и фруктов.