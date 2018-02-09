Появилась удивительная фотография Атлантического океана из космоса
Европейское космическое агенство опубликовало фото Атлантического океана около побережья Португалии и Испании.
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Европейское космическое агенство опубликовало фото Атлантического океана около побережья Португалии и Испании.
На фотографии можно увидеть полосы из облаков в нижней части — это следы кораблей, проплывающих через Гибралтарский пролив. Облака образуются от выбросов выхлопных газов судна и вокруг этих мелких частиц конденсируется водяной пар. Примерно так же выглядит след пролетающего самолета в небе, только этот снимок сделан из космоса с помощью спутника.
Ученые изучают поверхность Земли в рамках миссии Copernicus, в рамках которой на орбиту запущено несколько спутников Sentinel. Этот снимок получен со спутника Sentinel-3A — у него есть специальный датчик, измеряющий цвет океана и земли. Миссия помогает исследовать процесс изменения Земли и проводить операции по ликвидации последствий стихийных бедствий.
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