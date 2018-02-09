Появилась удивительная фотография Атлантического океана из космоса

На фотографии можно увидеть полосы из облаков в нижней части — это следы кораблей, проплывающих через Гибралтарский пролив. Облака образуются от выбросов выхлопных газов судна и вокруг этих мелких частиц конденсируется водяной пар. Примерно так же выглядит след пролетающего самолета в небе, только этот снимок сделан из космоса с помощью спутника.