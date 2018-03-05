Привет из Хогвартса. Канадский университет ищет профессора магии

Согласно требованиям, соискатель должен обладать докторской степенью в сфере социальных наук или искусства, иметь преподавательский опыт, а также быть дружелюбным и готовым к командировкам.

Эта необычная вакансия открылась на отдельной кафедре Магических исследований факультета Искусств и социальных наук, созданной в честь канадского медиамагната Аллана Слейта, который в свое время был гастролирующим магом.

Как сообщают западные СМИ, его семья инвестировала в новое научное направление почти два миллиона долларов.

Вакансия профессора магии вызвала у пользователей Сети самые разные реакции: от бурного восторга до недоумения. Однако представители университета уверяют, что ничего странного в новой дисциплине нет. По их словам, на кафедре Магии будут изучать психологию, историю, литературу, массовую коммуникацию, интернет и теологию.