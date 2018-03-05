Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия отложила разрыв с «Нафтогазом»: появились причины
Добавленный сахар: 4 беды
Энрике Иглесиас показал трогательное видео с одним из близнецов
Названо число пустующих квартир в Москве
Лауреат «Оскара» пришла на церемонию ненакрашенной
«Я жена депутата»: дебоширка устроила скандал в самолете Пассажир, запечатлел на камеру агрессивное поведение женщины, отрекомендовавшейся «женой депутата»
При остановке транзита газа через Украину сложится ЧС – Додон
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
СМИ: Орбакайте сообщила о состоянии здоровья Пугачевой
Беременная Миддлтон представила модный цвет весны
Светлана Бондарчук вышла в свет в роскошном мини-платье
Лауреат «Оскара» пришла на церемонию ненакрашенной
СМИ: Украина подготовила "жесткий" ответ России
Сборную РФ могут отстранить от ЧМ-2018 — СМИ
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Фоторепортажи
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
18:06 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Привет из Хогвартса. Канадский университет ищет профессора магии

Возможно, это одна из самых интересных профессий в мире.
Если вы до сих пор не нашли работу своей мечты, то, возможно, вам приглянется новая вакансия, которую опубликовал на своем сайте Карлтонский университет в Канаде. Называется она — преподаватель магии.

Согласно требованиям, соискатель должен обладать докторской степенью в сфере социальных наук или искусства, иметь преподавательский опыт, а также быть дружелюбным и готовым к командировкам.

Читайте также
В Великобритании похитили редкие издания «Гарри Поттера» и «Винни-Пуха»

Эта необычная вакансия открылась на отдельной кафедре Магических исследований факультета Искусств и социальных наук, созданной в честь канадского медиамагната Аллана Слейта, который в свое время был гастролирующим магом.

Как сообщают западные СМИ, его семья инвестировала в новое научное направление почти два миллиона долларов.

Вакансия профессора магии вызвала у пользователей Сети самые разные реакции: от бурного восторга до недоумения. Однако представители университета уверяют, что ничего странного в новой дисциплине нет. По их словам, на кафедре Магии будут изучать психологию, историю, литературу, массовую коммуникацию, интернет и теологию.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Объем поставок оружия из РФ в 2017 году превысил $15 млрд
Видео дня. Как замерзают морские волны
Порошенко обвинил Россию в газовом шантаже Украины и Европы
Новое приложение показывает, как ты записан у друзей в контактах
Еж из Японии стал звездой Instagram
«Оскар» разошелся на мемы: над кем смеялись на церемонии
На плакатах известных фильмов белых актеров заменили темнокожими
Спорт
CAS: «Дело Мутко» рассматривается Мутко занимал пост министра спорта России во время ОИ в Сочи. В МОК убеждены, что российская сборная была вовлечена в систему подмены допинг-проб
Авто
Что купить за миллион? Выбираем секонд-хенд Какие подержанные бестселлеры можно купить за эту сумму сегодня?
Hi-Tech
В России появился смартфон в честь Путина (фото) Известная компания выпустила эксклюзивную модель iPhone и предложила 6 названий для новой российской ракеты
Кино
Назван худший актер 2017 года По традиции за день до награждения лауреатов премии «Оскар» были названы победители антипремии «Золотая малина»
Недвижимость
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Хостел в доме снижает стоимость недвижимости
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Светлана Лобода ждет второго ребенка По данным журналистов, певица забеременела от популярного немецкого музыканта
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь