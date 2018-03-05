Р-Равноправие. Как бы выглядел «Титаник», если бы в нем играли темнокожие актеры (фото)
«Если вы удивлены, значит, вы видели слишком мало фильмов, где главные роли исполняют черные», — гласит слоган нового движения за права темнокожих.
«Если вы удивлены, значит, вы видели слишком мало фильмов, где главные роли исполняют черные», — гласит слоган нового движения за права темнокожих.
Еще в 2016 году вокруг церемонии «Оскар» разгорелся расовый скандал. Тогда супруга Уилла Смита Джада
А сейчас на улицах Лондона появились любопытные плакаты известных фильмов, на которых вместо привычных белых актеров изображены темнокожие люди. Так, изменениям подверглись «Гарри Поттер», «Титаник», «007: Координаты “Скайфолл”», «Доктор Кто», «Дневник Бриджит Джонс» и многие другие картины.
Как пишет издание Mashable, акция была организована активистами движения за права чернокожих в кино и
Новый вариант фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти»:
А так бы выглядел «Титаник», если бы в нем играли темнокожие актеры:
«Доктор Кто» стал темнокожей:
Бриджит Джонс:
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