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17:55 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Р-Равноправие. Как бы выглядел «Титаник», если бы в нем играли темнокожие актеры (фото)

«Если вы удивлены, значит, вы видели слишком мало фильмов, где главные роли исполняют черные», — гласит слоган нового движения за права темнокожих.

Еще в 2016 году вокруг церемонии «Оскар» разгорелся расовый скандал. Тогда супруга Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит обвинила киноакадемиков в дискриминации и призвала бойкотировать церемонию из-за того, что среди актеров-претендентов на статуэтки недостаточно афро-американцев. Тогда скандал затих, но осадок, как говориться, остался.

А сейчас на улицах Лондона появились любопытные плакаты известных фильмов, на которых вместо привычных белых актеров изображены темнокожие люди. Так, изменениям подверглись «Гарри Поттер», «Титаник», «007: Координаты “Скайфолл”», «Доктор Кто», «Дневник Бриджит Джонс» и многие другие картины.

Как пишет издание Mashable, акция была организована активистами движения за права чернокожих в кино и шоу-бизнесе Legally Black.

Новый вариант фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти»:

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А так бы выглядел «Титаник», если бы в нем играли темнокожие актеры:

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«Доктор Кто» стал темнокожей:

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Бриджит Джонс:

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Бонд, ты ли это?:

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6 комментариевк этой статье
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