Breaking an egg underwater pic.twitter.com/X0Mltkaj21— Mind Blowing (@MindBlowing) 2 марта 2018 г.
Что будет, если разбить яйцо под водой
Шведский блогер показывает, как все устроено. И это покруче Discovery.
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Шведский блогер показывает, как все устроено. И это покруче Discovery.
Предупреждаем, Twitter этого парня взорвет вам мозг! Он кстати именно так и называется Mind Blowing.
В своих постах блогер собирает самые интересные фото и видео со всего мира, демонстрируя, как все устроено.
Знаете ли вы, что будет, если разбить обычное куриное яйцо под водой? Нет? Тогда смотрите.
Breaking an egg underwater pic.twitter.com/X0Mltkaj21— Mind Blowing (@MindBlowing) 2 марта 2018 г.
А так строят мосты и виадуки.
Just awesome! pic.twitter.com/CyMQBtJsAF— Mind Blowing (@MindBlowing) 5 марта 2018 г.
Как работает движение машин на перекрестке в Эфиопии. Спойлер: очень хаотично!
Intersection in Ethiopia pic.twitter.com/0cGFhtGNXN— Mind Blowing (@MindBlowing) 4 марта 2018 г.
Стая птиц охотится на рыб.
When birds hunts pic.twitter.com/QicFmlEig9— Mind Blowing (@MindBlowing) 4 марта 2018 г.
Уважаемый читатель!
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