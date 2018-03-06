Что будет, если разбить яйцо под водой

Предупреждаем, Twitter этого парня взорвет вам мозг! Он кстати именно так и называется Mind Blowing.

В своих постах блогер собирает самые интересные фото и видео со всего мира, демонстрируя, как все устроено.

Знаете ли вы, что будет, если разбить обычное куриное яйцо под водой? Нет? Тогда смотрите.

А так строят мосты и виадуки.

Как работает движение машин на перекрестке в Эфиопии. Спойлер: очень хаотично!