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18:40 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Что будет, если разбить яйцо под водой

Шведский блогер показывает, как все устроено. И это покруче Discovery.

Предупреждаем, Twitter этого парня взорвет вам мозг! Он кстати именно так и называется Mind Blowing.

В своих постах блогер собирает самые интересные фото и видео со всего мира, демонстрируя, как все устроено.

Знаете ли вы, что будет, если разбить обычное куриное яйцо под водой? Нет? Тогда смотрите.

А так строят мосты и виадуки.

Как работает движение машин на перекрестке в Эфиопии. Спойлер: очень хаотично!

Стая птиц охотится на рыб.

1 комментарийк этой статье
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