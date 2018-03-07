Актер из фильма «Форма воды» смотрел «Оскар» в баре и без звука

Источник: AP 2018

43-летний американский актер Майкл Шеннон, который сыграл одну из ролей в фильме Гильермо Дель Торо «Форма воды» пропустил церемонию «Оскар» по вполне весомой причине. Актер сейчас руководит постановкой «Предатель» в театре Red Orchid в Чикаго. Но никакого сожаления из-за пропущенного мероприятия Шеннон, похоже, не испытывал.

В ночь «Оскара» актера заприметили посетители бара Old Town Ale House, которые позже и разместили его фото в Twitter.

Майкл Шеннон смотрит как фильм «Форма воды», в котором он сыграл, получает статуэтку за «лучший фильм» пока сидит в Old Town Ale House. Телевизор работает без звука, только субтитры. Играет музыка из автомата и пенится пиво. Где бы еще вы хотели провести ночь «Оскара»?