Актер из фильма «Форма воды» смотрел «Оскар» в баре и без звука
Майкл Шеннон не смог попасть на церемонию
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Майкл Шеннон не смог попасть на церемонию
43-летний американский актер Майкл Шеннон, который сыграл одну из ролей в фильме Гильермо Дель Торо «Форма воды» пропустил церемонию «Оскар» по вполне весомой причине. Актер сейчас руководит постановкой «Предатель» в театре Red Orchid в Чикаго. Но никакого сожаления
В ночь «Оскара» актера заприметили посетители бара Old Town Ale House, которые позже и разместили его фото в Twitter.
Майкл Шеннон смотрит как фильм «Форма воды», в котором он сыграл, получает статуэтку за «лучший фильм» пока сидит в Old Town Ale House. Телевизор работает без звука, только субтитры. Играет музыка из автомата и пенится пиво. Где бы еще вы хотели провести ночь «Оскара»?
Напомним, лента «Форма воды» в этом году получил 4 статуэтки, в том числе и за лучший фильм.
Michael Shannon watching the film he starred in, "Shape of Water", win best picture while sitting in the Old Town Ale House. No sound on the TV, just sub-titles. Of course the juke box was rocking, and the beer flowing. Where else would you want to spend Oscar night? pic.twitter.com/WAC6uc6guZ— Bruce Elliott (@GeriatricGenius) 6 марта 2018 г.
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