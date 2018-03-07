Лайфхак: как бесплатно путешествовать по Америке
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Голливудский актер и скандалист Шайа Лабаф вместе со своими
В рамках проекта молодые люди целый месяц бесплатно путешествовали по США. В соцсетях они выкладывали координаты своего местонахождения, а любопытные водители могли их забрать и отвезти куда угодно, а оттуда — их снова
Все свои приключения молодые люди записывали на видео, которое и опубликовали в Сети вместе с картой своих перемещений.
Так что если вам
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