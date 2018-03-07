Лайфхак: как бесплатно путешествовать по Америке

Голливудский актер и скандалист Шайа Лабаф вместе со своими друзьями-художниками Настей Ронко и Люком Тернером опубликовали видео о своем проекте #TakeMeAnywhere, который они провели еще в 2016 году.

В рамках проекта молодые люди целый месяц бесплатно путешествовали по США. В соцсетях они выкладывали координаты своего местонахождения, а любопытные водители могли их забрать и отвезти куда угодно, а оттуда — их снова кто-нибудь увозил в неизвестном направлении. Таким образом группа энтузиастов объездила несколько штатов и даже добралась до Аляски.

Все свои приключения молодые люди записывали на видео, которое и опубликовали в Сети вместе с картой своих перемещений.

Так что если вам когда-нибудь захочется необычных и бесплатных путешествий — вы знаете, что делать.