Нераскрытые таланты. Кэти Перри поцеловала 19-летнего парня во время ТВ-шоу
Отбор молодой человек не прошел, но зато теперь ему есть чем похвастаться.
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Отбор молодой человек не прошел, но зато теперь ему есть чем похвастаться.
На днях 19-летнему кассиру из Оклахомы Бенджамину Глейзу несказанно повезло. Молодой человек пришел на прослушивания
Во время ознакомительной беседы выяснилось, что парень никогда не был в отношениях и, по сути, даже не умеет целоваться. Перри решила взять все в свои руки и, подозвав к себе начинающего певца, поцеловала его в губы. От такой неожиданности Бенджамин потерял контроль и просто упал.
К сожалению, отбор молодой человек так и не прошел. Зато теперь он может хвастаться, что целовался со звездой.
Напомним, что несколько дней назад в США скончалась монахиня, которая судилась с Кэти Перри.
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