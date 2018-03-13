Нераскрытые таланты. Кэти Перри поцеловала 19-летнего парня во время ТВ-шоу

На днях 19-летнему кассиру из Оклахомы Бенджамину Глейзу несказанно повезло. Молодой человек пришел на прослушивания талант-шоу «American Idol», где одной из судей является певица Кэти Перри.

Во время ознакомительной беседы выяснилось, что парень никогда не был в отношениях и, по сути, даже не умеет целоваться. Перри решила взять все в свои руки и, подозвав к себе начинающего певца, поцеловала его в губы. От такой неожиданности Бенджамин потерял контроль и просто упал.

К сожалению, отбор молодой человек так и не прошел. Зато теперь он может хвастаться, что целовался со звездой.