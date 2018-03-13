Наглый морж помешал работе ямальских вахтовиков

|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Во время проведения контрольных замеров из лунки неожиданно вынырнул морж и попытался вылезти на лед к рабочим. Впрочем, ластоногий гость вел себя довольно дружелюбно и отнесся к людям без опаски. Вахтовик Александр Игнатов, снимавший происходящее на видео, предположил, что морж выплыл на поверхность чтобы подышать.
«Мы лунки делаем не ему, а себе — для съёмки дна, измерения осадка ила. А он работать мешает», — добавил Александр.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.