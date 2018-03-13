Наглый морж помешал работе ямальских вахтовиков

Во время проведения контрольных замеров из лунки неожиданно вынырнул морж и попытался вылезти на лед к рабочим. Впрочем, ластоногий гость вел себя довольно дружелюбно и отнесся к людям без опаски. Вахтовик Александр Игнатов, снимавший происходящее на видео, предположил, что морж выплыл на поверхность чтобы подышать.