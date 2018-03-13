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17:53 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Уникальное зрелище: массивная ледяная арка в Аргентине рухнула в озеро

Это событие туристы могут наблюдать раз в четыре года.

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Раз в несколько лет, в национальном парке Лос-Гласиарес, в аргентинской провинции Санта-Крус, на озеро Аргентино надвигается массивный ледник Перито Морено, образуя своеобразную плотину.

Со временем вода подмывает лед, и он начинает таять, образуя огромную арку между ледником и берегом. Постепенно вода размывает и ее основание, и арка обрушивается в озеро. Именно это зрелище и привлекает толпы туристов.

Согласитесь, выглядит завораживающе.

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