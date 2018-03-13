Уникальное зрелище: массивная ледяная арка в Аргентине рухнула в озеро
Это событие туристы могут наблюдать раз в четыре года.
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Это событие туристы могут наблюдать раз в четыре года.
Раз в несколько лет, в национальном парке
Со временем вода подмывает лед, и он начинает таять, образуя огромную арку между ледником и берегом. Постепенно вода размывает и ее основание, и арка обрушивается в озеро. Именно это зрелище и привлекает толпы туристов.
Согласитесь, выглядит завораживающе.
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