Реклама, которую хочется смотреть: американцы сделали из туристического ролика мультфильм
Вот что получается, когда подходишь к своей работе с душой.
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Вот что получается, когда подходишь к своей работе с душой.
Вместо того, чтобы заманивать к себе туристов достопримечательностями и красивыми пейзажами, комиссия по туризму штата Орегон сделала «ход конем» и выпустила настоящий сказочный мультфильм под названием «Only Slightly Exaggerated» («Лишь слегка преувеличенно»).
Рисованный ролик выполнен в духе японского мультипликатора Хаяо Миядзаки. Здесь вам и гигантские кролики, на которых катаются дети, летающие по небу киты, метеориты, падающие в озеро, гусеницы на велосипедах и много чего еще.
Вот такую рекламу хочется пересматривать снова и снова. Ну, и наведаться
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