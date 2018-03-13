Реклама, которую хочется смотреть: американцы сделали из туристического ролика мультфильм

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Вместо того, чтобы заманивать к себе туристов достопримечательностями и красивыми пейзажами, комиссия по туризму штата Орегон сделала «ход конем» и выпустила настоящий сказочный мультфильм под названием «Only Slightly Exaggerated» («Лишь слегка преувеличенно»).

Рисованный ролик выполнен в духе японского мультипликатора Хаяо Миядзаки. Здесь вам и гигантские кролики, на которых катаются дети, летающие по небу киты, метеориты, падающие в озеро, гусеницы на велосипедах и много чего еще.

Вот такую рекламу хочется пересматривать снова и снова. Ну, и наведаться как-нибудь в Орегон.