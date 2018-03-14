Компания Microsoft попала в Книгу рекордов Гиннеса, выстрелив человеком из пушки

В рамках рекламной кампании своей игры Sea of Thieves Microsoft устроила грандиозное зрелище. Установив на стадионе специально изготовленную пушку весом 5,5 тонны и длинной 10,3 метра, организаторы мероприятия выстрелили из нее человеком. Добровольцем, который согласился полетать, стал известный трюкач Дэвид «Пуля» Смит.
Пролетев 60 метров и разогнавшись до 100 км в час за 0,2 секунды, он приземлился на специальную подушку.
Интересно, что этим выстрелом компания Microsoft побила действующий результат из Книги рекордов Гиннеса на самое дальнее расстояние, которое может пролететь человек, выпущенный из пушки (да, есть и такой рекорд).
Отметим, что подобный трюк был выполнен не случайно: в игре Sea of Thieves довольно часто стреляют человеком из пушки.
Таким образом игрок может перелететь значительное расстояние и оказаться, к примеру, на палубе корабля противника.
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