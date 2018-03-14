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18:21 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Компания Microsoft попала в Книгу рекордов Гиннеса, выстрелив человеком из пушки

Необычное мероприятие состоялось в рамках промо-кампании видеоигры.

В рамках рекламной кампании своей игры Sea of Thieves Microsoft устроила грандиозное зрелище. Установив на стадионе специально изготовленную пушку весом 5,5 тонны и длинной 10,3 метра, организаторы мероприятия выстрелили из нее человеком. Добровольцем, который согласился полетать, стал известный трюкач Дэвид «Пуля» Смит.

Пролетев 60 метров и разогнавшись до 100 км в час за 0,2 секунды, он приземлился на специальную подушку.

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Интересно, что этим выстрелом компания Microsoft побила действующий результат из Книги рекордов Гиннеса на самое дальнее расстояние, которое может пролететь человек, выпущенный из пушки (да, есть и такой рекорд).

Отметим, что подобный трюк был выполнен не случайно: в игре Sea of Thieves довольно часто стреляют человеком из пушки.

Таким образом игрок может перелететь значительное расстояние и оказаться, к примеру, на палубе корабля противника.

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