Компания Microsoft попала в Книгу рекордов Гиннеса, выстрелив человеком из пушки

В рамках рекламной кампании своей игры Sea of Thieves Microsoft устроила грандиозное зрелище. Установив на стадионе специально изготовленную пушку весом 5,5 тонны и длинной 10,3 метра, организаторы мероприятия выстрелили из нее человеком. Добровольцем, который согласился полетать, стал известный трюкач Дэвид «Пуля» Смит.

Пролетев 60 метров и разогнавшись до 100 км в час за 0,2 секунды, он приземлился на специальную подушку.

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Интересно, что этим выстрелом компания Microsoft побила действующий результат из Книги рекордов Гиннеса на самое дальнее расстояние, которое может пролететь человек, выпущенный из пушки (да, есть и такой рекорд).

Отметим, что подобный трюк был выполнен не случайно: в игре Sea of Thieves довольно часто стреляют человеком из пушки.