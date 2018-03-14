Создатели сериала «Игра престолов» проспойлерили новый сезон

Сценарий финальной части « Игры престолов » готов. Съемочная группа и актеры аплодировали стоя 15 минут после его прочтения. Руководители HBO рассказали об этом в интервью изданию Variety .

Никто из актеров не получал сценарий до этого, а тут их персонажи один за одним сатли умирать.