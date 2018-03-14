Создатели сериала «Игра престолов» проспойлерили новый сезон
Но никого не удивили. Фанаты и без них догадались бы, что многие герои погибнут.
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Но никого не удивили. Фанаты и без них догадались бы, что многие герои погибнут.
Сценарий финальной части «Игры престолов» готов. Съемочная группа и актеры аплодировали стоя 15 минут после его прочтения. Руководители HBO рассказали об этом в интервью изданию Variety.
Никто из актеров не получал сценарий до этого, а тут их персонажи один за одним сатли умирать.Франческа ОрсиВице-президент HBO
Раз бывалых актеров удивило количество смертей, значит их будет ещё больше. Больше чем обычно! Неужели в новом сезоне будет
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