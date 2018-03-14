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18:56 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Создатели сериала «Игра престолов» проспойлерили новый сезон

Но никого не удивили. Фанаты и без них догадались бы, что многие герои погибнут.

Сценарий финальной части «Игры престолов» готов. Съемочная группа и актеры аплодировали стоя 15 минут после его прочтения. Руководители HBO рассказали об этом в интервью изданию Variety.

Никто из актеров не получал сценарий до этого, а тут их персонажи один за одним сатли умирать.
Франческа Орси
Вице-президент HBO

Раз бывалых актеров удивило количество смертей, значит их будет ещё больше. Больше чем обычно! Неужели в новом сезоне будет что-то даже более масштабное, чем смерть одного из драконов Дейнерис?

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