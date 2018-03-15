Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ассанж грубо оскорбил Мэй за высылку дипломатов России
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Шесть знаменитых пар, чей брак спасли дети
У петербуржцев из кранов потек бензин
Виктория Лопырева вышла в свет в роскошном красном платье
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Китай отреагировал на огульное обвинение Мэй в адрес России
Стали известны подробности смерти Табакова
Новая «Нива»: она будет похожа на старую
Глава ГИБДД рассказал о зарплатах подчиненных
Эксперт сказал, что ждет корабли США при встрече с «Кинжалом» РФ
США после слов Путина сказали о защите через силу
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Пропавшая дочь Маши Распутиной нашлась
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
У петербуржцев из кранов потек бензин
В России удвоили выдачу ипотеки
Фоторепортажи
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
20Умер народный артист Олег Табаков
12:45 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Шоколад, который выглядит слишком красиво, чтобы его есть (фото)

Внимание: от просмотра этих фото повышается аппетит.

Даже если вы не сладкоежка, вид этих невероятно красивых и аппетитных шоколадных конфеток не оставить вас равнодушным.

Сладости ручной работы от компании 'Stick with Me Sweets' считаются одними из лучших в Нью-Йорке. Их обожает и знаменитая телеведущая Опра Уинфри. И это не удивительно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Самые разные фруктовые и ореховые начинки покрыты слоем натурального шоколада и зеркальной глазурью, которая переливается всеми цветами радуги, напоминая то цветущий сад, то конфетти, а то и космические пейзажи.

Во время загрузки произошла ошибка.

На самом деле, эти конфеты выглядят как настоящее произведение искусства. Их даже есть жалко. Но внутри они не менее восхитительны, чем снаружи.

Просто полюбуйтесь.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

МИД назвал обвинения Британии по делу Скрипаля сумасшедшими
В Якутии из оторвавшегося люка самолета высыпалось 9 тонн золота
Лондон заявил о наличии доказательств вины РФ по «делу Скрипаля»
Производитель «Путинки» останавливает производство
Путин анонсировал полет российской миссии на Марс в 2019 году
Собчак: Запад должен наказывать российских чиновников
Аналитики прогнозируют нехватку газа в Британии из-за холодов
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
Сколько зарабатывают гаишники: ответ начальника ГИБДД По словам руководителя Госавтоинспекции, в ведомстве ведут работу, чтобы сотрудникам было комфортно работать
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Участников реновации предупредили о мошенниках
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
В Москве выставили на аукцион столетний доходный дом
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь