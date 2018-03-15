Шоколад, который выглядит слишком красиво, чтобы его есть (фото)
Внимание: от просмотра этих фото повышается аппетит.
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Внимание: от просмотра этих фото повышается аппетит.
Даже если вы не сладкоежка, вид этих невероятно красивых и аппетитных шоколадных конфеток не оставить вас равнодушным.
Сладости ручной работы от компании 'Stick with Me Sweets' считаются одними из лучших в
Самые разные фруктовые и ореховые начинки покрыты слоем натурального шоколада и зеркальной глазурью, которая переливается всеми цветами радуги, напоминая то цветущий сад, то конфетти, а то и космические пейзажи.
На самом деле, эти конфеты выглядят как настоящее произведение искусства. Их даже есть жалко. Но внутри они не менее восхитительны, чем снаружи.
Просто полюбуйтесь.
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