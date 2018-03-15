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19:07 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Настоящий волшебник: художник добавляет сказочных персонажей на обычные фото

Художник превращает заурядные фотографии из соцсетей в настоящие произведения искусства.

Как рассказывает сам дизайнер под ником Futurikon Wizardians, он находит на просторах соцсетей приглянувшиеся ему фотографии и добавляет к ним рисованных персонажей, тем самым создавая различные забавные сценки.

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Иногда Futurikon Wizardians сам выступает в качестве персонажа своих работ. Видно, что чувства юмора у парня не занимать.

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Futurikon Wizardians не одинок в своем увлечении: подобным образом украшает фотографии (правда, уже собственные) турецкий архитектор и иллюстратор Хакан Келес.

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